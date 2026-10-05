Pakruojo centras vienai dienai virto restoranu

Pakruojo centre didžiuliame puode kunkuliuoja žirnių sriuba.
„Yra ir salierų, bulvių, morkyčių, šoninės įdėjome, kad būtų skanu, sviestelio. Paskaninome mėsytę – labai skanu“, – pasakojo Pakruojo Aplinkos apsaugos ir komunalinio ūkio skyriaus specialistė Vilma Tominienė.
Skaičiuojama, kad 300 litrų puode sriubos užteks 500 senjorų. Maždaug tiek kasmet susirenka į Pagyvenusių žmonių dienos šventę. Tiksliau tariant – į vienos dienos restoraną po atviru dangumi.
„Puikus restoranas, puikus oras. Labai džiaugiamės mūsų visų bendryste“, – sakė moteris.
„Visą laiką būna ir pyragų, ir kavytės“, – pasakojo gyventoja.
„Ne tiek dėl restorano, kiek dėl koncerto“, – sakė kita moteris.
„Labai patinka, jau trečią kartą dalyvauju. Ir į universitetą vaikštome. Labai ačiū, visiems dėkojame“, – kalbėjo pašnekovė.
Restorane dirba neįprasti padavėjai. Sriubą, kavą ir desertus senjorams nešioja savivaldybės darbuotojai.
„Viską darome patys. Be to, esame valstybės tarnautojai, tai mūsų pareiga tarnauti. Ar tas tarnavimas yra tiesiog ištiesta ranka, pokalbio palaikymas, pasikalbėjimas, ar skanaus maisto atnešimas, o jei tą maistą dar pats pagamini, tai vėl yra didžiulis dėmesys“, – sakė Pakruojo rajono meras Saulius Margis.
Spalio 1-ąją senjorai švenčia ir Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų pradžią. Universitetą lanko beveik 300 vyresnio amžiaus žmonių. Kasmet jų skaičius auga, mat prisijungia nauji, ką tik pensinio amžiaus sulaukę pakruojiečiai.
„Reikia vėl grįžti prie knygos, gal susipažinti su bankų sistema, pasižiūrėti, kokios yra naujos skaitmeninės technologijos, kas naujo teatruose, kas vyksta bendrose draugystėse. Tiesiog mes gyvename kartu“, – kalbėjo Trečiojo amžiaus universiteto rektorė Rima Juozapavičienė.
Pakruojo senjorai niekuo nesiskundžia, sako – tik turėk sveikatos ir spėk suktis.
„Nieko netrūksta, tik reikia eiti į tas veiklas, kurias siūlo. Galima daug sportuoti, mokytis anglų kalbos, lankyti visokias paskaitas, į teatrą veža. Ir patys užsiimame savimi, ne tik laukiame, kol kas nors kur pakvies“, – pasakojo moteris.
„Aš tai gaunu viską, ko man reikia. Tikrai nesiskundžiu, o kiti – nežinau. Ir sportuojame, ir į universitetą einame, skaitome. Kaip spėjame viską? Perjunginėjame bėgius“, – juokėsi praeivė.
„Gal daugiau pramogų. Laukiame baseino. Ar lankytume? Žinoma, dabar važiuojame į Pasvalį“, – sakė kita moteris.
„Taigi dalyvaujame, vaikeli, keliose vietose – ir universitete, ir koncertus lankome. Mumis meras labai rūpinasi, ačiū visiems. O paslaugas visas gauname, viskas gerai. Ir gydytojai geriausi“, – kalbėjo pašnekovė.
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Anksčiau Pakruojyje senjorams trūko socialinių paslaugų namuose. Dabar šių specialistų nuo kelių padaugėjo iki daugiau nei dvidešimties. Senjorus socialiniai darbuotojai lanko du kartus per savaitę. Žinoma, meras įsitikinęs, kad žmonės socialinių darbuotojų namuose sulaukti norėtų ir dažniau.
„Vyksta į namus, padeda buitį apsitvarkyti, kambarius sutvarkyti, dulkes nusivalyti, užkurti pečių, pataisyti valgyti, kartu nueiti į parduotuvę arba nupirkti produktų. Kai žmogus sensta ir sveikata šiek tiek prastėja, jėgos apleidžia, apsirūpinti savimi pasidaro sudėtinga“, – pridūrė S. Margis.
Socialinės paslaugos teikiamos ir senjorų globos namuose. Jų Pakruojo rajone – net ketveri, dar dveji statomi. Vieni jų privatūs, kiti – savivaldybės.
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