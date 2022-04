Pasaulinio garso performanso menininkė buvo priblokšta dėl jos knygoje pragręžtos skylės

„Esu priblokšta. Man niekas anksčiau nerodė knygos. Niekas nepasakė, kad joje yra skylė! Tai nėra mano idėja, aš pirmą kartą tą knygą pamačiau gal likus 10 minučių iki interviu, žmogus davė man ją pasirašyti. Maniau, žmogus, kuris duoda man pasirašyti, pats pragręžė tą skylę. Jis pasakė: „Ne, aš tokią nusipirkau.“ Pati būčiau norėjusi įprastos knygos, normalios. Nežinau, kam ten ta skylė. Labai įdomu. Reikės išsiaiškinti“, – per interviu LRT sakė M. Abramović.

Manė, kad pragręžė vyras

Po interviu filmavimo menininkė nepaliko šio klausimo neišspręsto ir paprašė vizito organizatorių susitikti su skylę pragręžti sugalvojusiais žmonėmis. Skylę knygoje sumanė išgręžti žinoma knygų dizainerė, prestižinio tarptautinio apdovanojimo „Red Dot“ laureatė Agnė Dautartaitė-Krutulė. Taip sutapo, kad ji pati lankėsi parodos atidaryme, tą dieną buvo Kaune ir išgirdusi, kad M. Abramović norėtų susitikti su knygos dizaineriu, nuėjo į susitikimą.

„Laukiau kol ji pasirašinėjo knygas ir galvojau, kokia ilga jos diena: žurnalistai, parodos atidarymas, autografai. Organizatoriai ir leidykla buvo mane perspėję, kad Marina nori susitikti. Nelabai žinojau ką jai pasakysiu, pasiklioviau tiesiog proga, buvo smalsu. Marinos vizito organizatorius Arvydas Žalpys turbūt klausdamas, ar ji dar turinti jėgų susitikti su knygos dizaineriu/e nurodė į mane. Tuomet stovėjau už kokių keturių metrų, o ji staiga kaip koks vėjo gūsis puolė manęs link su žodžiais „It’s you? It’s you?“ („Čai tu? Čia tu?“), kuriuos kartojo stipru ir sodriu balsu bent kelis kartus. Mintyse pagalvojau – na na įdomu, kas bus toliau? Išsiaiškinom, kad tai mano sprendimas, o ji sako: „Buvau tikra, kad tai sugalvojo vyras“, ir abi prapliupom kvatotis. Ji sakė labai norėjusi sužinoti kodėl atsirado ta skylė knygoje, o tada, tartum jau žinodama atsakymą, sako – ar tai dėl to revolverio?! Kai patvirtinau, kad jos pagava taikli, ji nusišypsojo ir sušuko „Amazing!“ („Nuostabu!“). Tada stvėrė mane už rankos ir aplinkiniams pasakojo paauglystės istoriją, kaip ji žaidžia rusišką ruletę ir peršauna knygą, pataiko į Dostojevskio „Idiotą“. Pabaigusi istoriją atrodė laiminga ir vis dar laikydama mano ranką netikėtai sako: „She is my girl!“ („Ji – mano mergaitė!“). Kelis kartus, tarsi norėdama, kad tikrai išgirstume. Man net pačiai sunku patikėt šia kupina pozityvumo akimirka, dabar tai labiau regis kaip sapnas“, – apie susitikimą su M. Abramović pasakoja A. Dautartaitė-Krutulė.

Lūžo grąžtai

Teko sugadinti ne vieną knygą ir sulaužyti ne vieną grąžtą, kol spaustuvė rado būdą išgręžti skylę kiekvienoje knygoje, kad tai būtų kaip įmanoma labiau automatizuota ir stipriai neiškeltų knygos kainos.

Leidykla siūlė daugybę knygos dizainų variantų knygos teises atstovaujančiai agentūrai, bet vis grįždavo atsakymas, kad pasiūlymai netinkami. „Kas juos atmetė sunku pasakyti, nes derinimo procesas buvo ilgas ir vyko per kelias agentūras, tikėtina kad tame procese dalyvavo ir Marinos Abramović institutas, o gal ir asmeniškai pati Marina Abramović?.. Gaudavau tik pasakymą – nepraėjo – ir tada galvodavau iš naujo. Susikoncentravau į klasikinės knygos pavidalą, nes kiti sprendimai Marinai tartum buvo svetimi. Jaučiau, kad jis galimai galėtų būt patvirtintas, tik man pačiai buvo nepakankamas. Kažkaip reikėjo knygą aktualizuoti“, – apie knygos kūrimo užkulisius pasakoja dizainerė.

Autobiografinėje knygoje yra istorija, kai M. Abramović su mokyklos draugu paauglystėj žaidė rusišką ruletę. Nė vienas vaikas nesusižeidė, tačiau trečias šūvis pataikė į knygą lentynoje. „Tai ir atvedė mane iki skylės motyvo, tarsi eiti kiaurai sienas, eiti kiaurai per knygą. Tada koregavom patį dizainą, kad skylė organiškai įsikomponuotų ir maketą su viršiuku vėl siuntėm suderinimui. Patvirtino!“ – pasakoja dizainerė.

Su agentūra patvirtinus dizaino idėją sekė kitas, ne ką mažiau sudėtingas žingsnis. Spaustuvės Lietuvoje neturėjo techninių galimybių įgyvendinti tokį netradicinį sumanymą. „Teko sugadinti ne vieną knygą ir sulaužyti ne vieną grąžtą, kol spaustuvė rado būdą išgręžti skylę kiekvienoje knygoje, kad tai būtų kaip įmanoma labiau automatizuota ir stipriai neiškeltų knygos kainos. Spaustuvė specialiai pirko tinkamą grąžtą, nes nebuvo anksčiau susidūrusi su tokia idėja – skyle per visą knygą kiaurai. Tai buvo ypatingas atvejis mums visiems. Ne veltui tokios – rodos, jokių ribų nepaisančios – menininkės knyga“, – sako leidyklos „Kitos knygos“ atstovė Aira Niauronytė.