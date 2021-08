Patirtį užsienyje kaupę muzikai pildys džiazo spragas regionuose

Renginiai atkreips dėmesį į gretutines autorių teises bei legalius būdus klausytis muzikos, apie tai kalbės ir patys atlikėjai, prieš kiekvieną koncertą vyks pokalbiai su muzikantais apie kūrybą, pandemijos laikotarpio iššūkius. Šio turo žinutė – kiekvienas mūsų gali prisidėti prie autorių kūrybos įvertinimo ir palaikymo – įsigyti albumus, klausyti muzikos legaliose platformose, dalintis mėgiamų atlikėjų kūryba socialiniuose tinkluose arba pirkti bilietus į koncertus.

Kiekviename ciklo koncerte pasirodys gitaristo ir kompozitoriaus M. Stumbro kvintetas, pristatysiantis naują programą „Inspirations“. Šį pavasarį pasirodė ir to paties pavadinimo solinis albumas, kurį jau įvertino džiazo bendruomenė, o gyvai kvintetas pasirodė šiųmečiame „Vilnius Mama Jazz“ festivalyje. „Karolis, Donatas ir aš esame geri draugai nuo seno. Vienu metu išvykome studijuoti į užsienį ir ieškoti savojo skambesio, kadangi Karolis išvyko į Amsterdamą, Donatas į Odensę, o aš į Glazgą, manau, galima teigti, kad mūsų muzikinę estetiką suformavo skirtingos muzikinės scenos. Šių koncertų metu pristatysiu savo naująją vinilinę plokštelę „Inspirations“ ir taip pat atliksime keletą visiškai naujų kompozicijų“, – sako M. Stumbras.

„Collaborative Jazz Septet“ – vienintelis džiazo septetas Lietuvoje, autentiškai atliekantis bebop ir hardbop erų įkvėptą autorinę muziką. Praėjusių metų lapkritį skaitmeninėse platformose pasirodė debiutinis šio kolektyvo albumas, o netrukus bus išleista ir kompaktinė plokštelė. Visi grupėje grojantys muzikantai yra ilgą sceninę patirtį turintys profesionalai, dalį grupės atlikėjų sudaro muzikantai iš Lenkijos bei Suomijos. Jie ir įkvėpė kurti kartu bei pristatyti jų bendrą tarptautinę programą Lietuvoje.

„Septetą subūrėme drauge su kompozitoriumi K. Šarkumi. Abu esam saksofonistai ir geri bičiuliai, todėl senai brendo noras sukurti šį tą drauge. Prieš keletą metų nusprendėme pakviesti dar kelis talentingus instrumentalistus prisijungti prie mūsų ir taip atsirado grupė. Kolektyvui muziką rašau aš bei K. Šarkus. Dauguma kūrinių yra įkvėpti 60-ujų amerikietiško džiazo tradicijos. Būtent šią kryptį tiek aš, tiek ir Karolis giliname studijuodami užsienyje“, – sako saksofonininkas Donatas Petreikis.

„Pandemijos laikotarpis be abejonių privertė muzikantus pasiilgti klausytojų akių bei širdžių, o klausytojus – gyvos muzikos. Negana to, retas post-pandeminis koncertas yra nemokamas, o ypač, kai jame dalyvauja ne viena grupė. Jauno džiazo dienos visiškai suskaldo šią nusistovėjusią normą ir atveža į tris Lietuvos miestus dvi galingas džiazo grupes su savo unikaliais pasirodymais. Mano nuomone, tai nereali galimybė tiek mums, atlikėjams, susitikti su savo klausytojais, perduoti visas per karantiną susikaupusias emocijas per muziką, tiek ir klausytojams, kurie gali pasimėgauti kokybišku džiazu neišvykdami iš savo miesto“, – sako muzikantas K. Šarkus.

Nors Lietuvoje vyksta ne vienas džiazo muzikos festivalis, tačiau muzikantai pabrėžia, kad kasdieninio šios muzikos gyvenimo trūksta – džiazo klubų vos keli, o regionuose ši muzika skamba itin retai. Renginių ciklas „Jauno džiazo dienos“ prisidės prie kultūrinės įvairovės Lietuvos regionuose, populiarins šį muzikos stilių bei ugdys būsimus šios muzikos klausytojus.

08 29 – „Jauno džiazo dienos@ Troškūnai“. Renginys yra nemokamas.

08 30 – „Jauno džiazo dienos @ Alytus“. Renginys yra nemokamas.

08 31 – „Jauno džiazo dienos @ Panevėžys“. Renginio bilieto kaina – 6 eurai.