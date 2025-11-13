Projektas „Receptas kultūrai“: kai menas atranda kelią į atokiausią kiemą

Projekto įgyvendintojai – jau ne pirmus metus Šalčininkų rajone veiklas vykdanti profesionalių menininkų komanda: projekto vadovė ir senjorų fotosesijų autorė Virginija Kuklytė, organizatorius, aktorius Šarūnas Gedvilas, režisierius, aktorius, Žilvinas Beniušis bei aktorius iš Ukrainos Kyrylo Kremenchuk.
Programa „Receptas kultūrai“ gimė iš prasmingos idėjos – menas gali veikti terapiškai. Dalyvaujamosios kultūros, kurios idėjomis ir paremtos šios programos veiklos, esmė – įtraukios veiklos, kurių metu dalyviai virsta lygiaverte kūrybinio proceso dalimi. Projekto veiklų organizatorius Šarūnas Gedvilas pabrėžė šio metodo skirtumus nuo įprastų scenos meno formų: „Scenoje žiūrovas dažniausiai būna toliau – šviesos, garsai, kostiumai sukuria atstumą. Čia – viskas atvirkščiai. Senjorų akys buvo visai šalia, o jų šypsenos ar ašaros tapo neatsiejama pasirodymo dalimi. Jie reagavo ne į vaidybą, o į žmogišką nuoširdumą. Receptas tai šypsenos, muzika ir šalia esantis žmogus“. Taigi, pagrindinė projekto misija buvo stiprinti vyresnio amžiaus žmonių emocinę sveikatą, padėti jiems atskleisti emocinius išgyvenimus.
Per pastaruosius 3 metus komanda aplankė apie 100 senjorų gyvenančių Šalčininkų rajone. Šiais metais muzikiniai pasirodymai ir teatralizuotos fotosesijos surengtos pasienio zonos gyvenvietėse: Skraičionyse, Dieveniškėse, Zajašiškėse, Albertinoje, Žižmuose, Krakūnuose, Rindziūnuose, Grybiškėse, Petroškose.
Senjorų kasdienybę praskaidrino muzikiniai pasirodymai, priminę jaunystės dainas, taip pat, surengtas išskirtinis užsiėmimas – teatralizuotos fotosesijos. Jų metu, meninių raiškos priemonių ir fotografijos pagalba senjorai perteikė unikalias savo patirtis bei emocijas, per žaidybinius elementus ir improvizaciją kūrė ir pasakojo istorijas.
Po pasirodymų Šalčininkų rajono senjorai diskutavo su kūrybine komanda apie gyvenimo kaime ypatumus. Dalyviai atviravo susiduriantys su vienišumo jausmu, tarpusavio santykių fragmentiškumu, bendruomeniškumo stoka. Senjorai dalijosi, jog jų gyvenvietėse vyrauja susvetimėjimas tarp kaimynų: anksčiau kaimynai dažnai lankydavosi svečiuose, padėdavo vieni kitiems, kartu švęsdavo šventes, tačiau dabar trūksta tarpusavio ryšio, glaudaus bendravimo. Be to, neretu atveju į tolimus senjorų namus artimieji užsuka tik retai, daugiausiai per šventes. Nepaisant to, senjorai jaučia gilų ryšį su savo gyvenviete: Pietryčių Lietuvos kraštas jiems artimas, nes čia praleido didelę dalį savo gyvenimo, sukūrė šeimas, iš šių žemių yra kilusios ištisos giminių kartos. Senjorai akcentavo, kad gyvenimas kaime juos žavi ramybe, lėtumu bei buvimu arti gamtos, miškų, kurie jiems – it antri namai. „Čia – pats gyvenimas,“ – taip apibūdino savo kraštą vienas senjoras.
Vis dėlto, gyvenimas kaime neišvengiamai pasižymi ir kultūrinės veiklos, užimtumo trūkumu, todėl tokie aktorių apsilankymai – vienetiniai ir ypatingi. Senjorai džiaugėsi netikėtu vizitu ir išreiškė norą, kad tokių apsilankymų būtų daugiau. Viena iš aplankytų senjorių dalijosi savo įspūdžiais po pasirodymo, su nostalgija prisimindama jaunystės laikus: „Kojų nėra, jau rankos dreba, nekokios, bet vis tiek širdy vat linksmumas yra kažkoks... atsimeni, kaip kadaise buvo va - šokom, buvom linksmi visi, patenkinti, nors ir biednai gyvenom...“
Apsikeitimas emocijomis ir jausmais projekto metu įsiprasmino kaip abipusiai praturtinantys mainai. Nors pastebėta, jog iš pradžių senjorai į veiklas įsitraukdavo nedrąsiai, aktoriai jiems padėdavo atsipalaiduoti, pamažu pasijausti laisvai ir jaukiai. Režisierius Žilvinas Beniušis atkreipė dėmesį, jog pirminio kontakto su senjorais metu aktoriams svarbu nesudaryti įspūdžio, jog jie staiga ateina kažko duoti, vietoje to – eiti su nusiteikimu kartu pasidžiaugti, pasisemti stiprybės iš vyresniosios kartos.
Kūrybinės komandos nariai, sukūrę senjorams neeilinę staigmeną, dalijosi, jog ir juos pačius įkvepia bendravimas su senjorais. Iš Ukrainos atvykęs kolektyvo narys Kyrylo Kremenchuk teigė, jog darbas su senjorais praturtina tiek profesionaliu, tiek asmeniniu lygmeniu: tai ne tik padeda tobulinti improvizacijos įgūdžius, tačiau ir suteikia galimybę geriau pažinti Lietuvos žmones, jų istorijas bei kultūrą, pasisemti gyvenimiškos išminties, gauti patarimų.
Svarbiausiu projekto „Receptas kultūrai“ aspektu tapo abipusio ryšio sukūrimas: menininkai įnešė į senjorų kasdienybę žaismingumo, sukūrė šventinę nuotaiką ir nustebino naujomis patirtimis, tačiau patys išsinešė ne mažiau – senjorų atvirumą, jų istorijas, nesuvaidintas emocijas. „Jie nemėgina vaidinti, neslėpia jausmų – jei jiems graudu, jie verkia, jei linksma – juokiasi iš širdies. Mes, aktoriai, dažnai kalbame apie autentiškumą scenoje, o senjorai man jį parodė gyvenime. Jie moko, kad paprastumas ir yra didžiausia dovana. Tikrumas – tai senjorų dovana mūsų kartai,“ – dalijosi projekto vadovė Virginija Kuklytė.
Siekiant pažymėti projekto veiklas senjorams įteikti ant drobių atspausdinti jų portretai ir gėlių sodinukai, priminsiantys apie susitikimų metu patirtas pozityvias emocijas. Dovanomis senjorams pasirūpino ZOOMBOOK ir „Hortenzijų parkas“.
Emocinės gerovės programa „Receptas kultūrai“ atkreipė dėmesį, kad menas gali būti universali kalba, kuri, nepaisant kalbinių ar kultūrinių skirtumų, leidžia žmonėms patirti bendrystę bei sujungia skirtingas kartas.
Vaizdo operatorius: Julius Ambrazevičius
Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba, Šalčininkų rajono savivaldybė bei Danguolės ir Viktoro Butkų šeima.
