Rumunijos teatro scenoje skambėjo šūksniai „Gėda Nausėda“

Aktorius teatro scenoje kreipėsi į publiką ir paprašė palaikymo, atsižvelgdamas į sudėtingą padėtį, kurioje Lietuvoje atsidūrė kultūros atstovai. Jis išmokė susirinkusiuosius kartu skanduoti.
Šiuo veiksmu kultūros bendruomenė toliau tęsia protestus prieš Kultūros ministerijos perdavimą partijai „Nemuno aušra“ ir jos nario Ignoto Adomavičiaus paskyrimą ministru.
Prezidento G. Nausėdos globos atsisakė dideli kultūros renginiai, pavyzdžiui, kino festivalis „Scanorama“, o Vilniaus knygų mugė atsisakė priimti jo, premjerės ir kultūros ministro kalbas. Be to, atsistatydino Literatūros taryba, o architektai protestavo Venecijos architektūros bienalėje. Tai tik keletas iš daugelio kultūros bendruomenės išreikšto nepasitenkinimo pavyzdžių.
