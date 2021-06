Šanchajuje paminėtas J. Mačiūno ir Fluxus jubiliejus

Kinijoje ir Pietų Korėjoje tęsiasi renginiai, skirti Jurgio Mačiūno ir Fluxus judėjimo jubiliejams paminėti. Praėjusį savaitgalį Šanchajaus „How Art Museum“ buvo rodomas amerikiečių režisieriaus, Fluxus nario Jeffo Perkinso dokumentinis filmas „George. The Story of George Maciunas and Fluxus“.