Šeduvoje – žydų istorijos muziejaus „Dingęs štetlas“ atidarymas

Organizatorių teigimu, programoje numatyta pažintis su muziejaus ekspozicija, pokalbiai su muziejaus kūrėjais ir šventinis koncertas.
Muziejus duris lankytojams atvers rugsėjo 20 dieną – prieš pat rugsėjo 23-iąją, kai Lietuvoje minima Holokausto aukų atminimo diena.
„Dingusio štetlo“ lankymas, ekskursijos bei edukacijos artimiausius metus bus nemokamos.
Kaip skelbė BNS, vieni pirmųjų muziejaus ekspoziciją rugpjūčio pradžioje apžiūrėjo Lietuvoje viešėję Izraelio prezidentas Isaacas Herzogas (Isaakas Hercogas) ir pirmoji ponia Michal Herzog (Michal Hercog).
Muziejaus tikslas – visuomenei pristatyti unikalią štetlų kultūrą, kuri reikšmingai prisidėjo prie istorinės Lietuvos valstybės raidos ir kultūrinės tapatybės formavimosi.
Pagrindinė muziejaus ekspozicija pasakos apie tarpukario Lietuvoje Šeduvoje gyvenusią žydų bendruomenę ir kvies lankytojus susipažinti su Šeduvojs štetlo gyventojų kultūra, tradicijomis bei istorija.
Muziejaus kompleksą suprojektavo suomių architektas Raineris Maklamaki (Raineris Maklamekis), o ekspoziciją rengė muziejaus kuratorių komanda, padedama žydų kultūros ir istorijos ekspertų iš viso pasaulio.
Pasak muziejaus edukacijų vadovės, žydų kultūros ir istorijos ekspertės Jolantos Mickutės, kuriant ekspoziciją nuolatos konsultuotasi su kitais žydų istorijos muziejais, o mokant muziejaus gidų ir edukatorių komandą pasitelkti Holokausto, jidiš kalbos, žydų istorijos specialistai.
Šalia muziejaus taip pat įkurtas Prisiminimų parkas, kviečiantis lankytojus pažinti tipinį Šeduvos apylinkių kraštovaizdį, kuris Šeduvoje gyvenusius žydus supo beveik 300 metų – iki pat bendruomenės sunaikinimo.
BNS rašė, kad muziejus „Dingęs Štetlas“ jau įtrauktas į prestižinį Europos memorialinių vietų sąrašą, kurį pildo Berlyne esančio Holokausto memorialo informacinis centras.
Muziejus „Dingęs Štetlas“ – viena iš Šeduvos žydų memorialinio fondo nuo 2012 metų vykdomo Lietuvos žydų kultūros ir paveldo projekto dalių.
Projekto pagrindą sudaro jau restauruotos senosios Šeduvos žydų kapinės, trys paminklai masinių žudynių vietose ir paminklas Šeduvos miestelio centre bei muziejus „Dingęs Štetlas“.
Iš Šeduvos yra kilę ir buvusio Izraelio prezidento Chaimo Herzogo seneliai bei dabartinio Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjaho) senelė.
