Šeškinės biblioteka persikėlė: naujos erdvės skaitymui, mokymuisi, renginiams

„Bibliotekos vaidmuo Šeškinėje yra kur kas platesnis nei tik knygų skolinimas – čia vyksta knygų klubai, kūrybinės dirbtuvės, diskusijos, įvairūs susitikimai. Tai gyvas bendruomenės susibūrimo taškas, todėl svarbu užtikrinti, kad ši veikla galėtų tęstis patogesnėse, lankytojų poreikiams pritaikytose patalpose.
Šeškinės bibliotekos atidarymas naujose patalpose yra laikinas, bet labai reikalingas sprendimas. Žinome, kad biblioteka po poros metų persikels į dabar statomą Daugiafunkcį kompleksą, o tuo laikotarpiu radome sprendimą, kuris leistų bibliotekos veiklai vykti tinkamesnėmis sąlygomis ir nenutrūkti bendruomeninėms iniciatyvoms“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Vieno iš Vilniaus centrinės bibliotekos padalinių – Šeškinės bibliotekos – erdvėms įrengti iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto skirta kiek daugiau nei 40 tūkst. eurų.
Daugiau nei 200 kv. m ploto bibliotekos patalpos pritaikytos skirtingiems lankytojų poreikiams. Mažiausiems skaitytojams įrengtas vaikų skyrius su žaidimų ir poilsio zona, vyresniems – skaitykla darbui ar mokymuisi bei keturios kompiuterizuotos darbo vietos.
Taip pat įrengta atskira renginių erdvė su šiuolaikine vaizdo ir garso sistema. Bibliotekoje veikia nemokamas belaidis internetas, lankytojams siūlomos spausdinimo, kopijavimo ir skenavimo paslaugos. Šeškinės biblioteka įsikūrusi antrame pastato aukšte, į patalpas galima patekti tiek liftu, tiek laiptais. Tame pačiame pastate taip pat veikia Šeškinės seniūnija ir jaunimo klubas „Verdenė“.
Šeškinės bibliotekos fondą sudaro apie 17 tūkst. leidinių. Skaitytojų patogumui prie įėjimo į biblioteką įrengta knygų grąžinimo dėžė bei jau dvyliktasis knygomatas Vilniuje, leidžiantis internetu užsakytus leidinius atsiimti bet kuriuo paros metu.
Atnaujinami ir kiti centrinės bibliotekos padaliniai
Perkėlus Šeškinės biblioteką į naujas patalpas, mieste nuosekliai tęsiamas bibliotekų atnaujinimas ir modernizavimas. Šiuo metu daugiausia dėmesio yra skiriama toms bibliotekoms, kurios veikia daugiabučiuose ir nebeatitinka šiuolaikinių viešųjų bibliotekų poreikių.
„Nepaisant to, kad patalpos Musninkų gatvėje, kuriose tris dešimtmečius buvo įsikūrusi Šeškinės biblioteka, nebuvo pritaikytos šiai veiklai, pernai biblioteką aplankė daugiau nei 20 tūkst. lankytojų. Dėl to Šeškinės bibliotekos atidarymas naujose patalpose – ne tik džiugus momentas visai bendruomenei, bet ir dar vienas svarbus žingsnis atnaujinant ir optimizuojant visą Vilniaus miesto viešųjų bibliotekų tinklą. Siekiame, kad visose sostinės bibliotekose būtų patogu ir malonu būti tiek darbuotojams, tiek lankytojams“, – sakė Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė.
Šiuo metu vykdomas konkursas Jeruzalės bibliotekos (Jeruzalės g. 27) patalpų nuomai. Artimiausiu metu Vilniaus miesto savivaldybės tarybai planuojama teikti projektą dėl naujų patalpų Justiniškių bibliotekai (Justiniškių g. 62A) nuomos ar įsigijimo.
Įgyvendinus šiuos pokyčius, bus tęsiami darbai bibliotekų steigimui ar plėtrai tose seniūnijose, kur šiuo metu jų nėra arba kur esama infrastruktūra nepakankama.
Biblioteka – vieta, kur auga mintys
Šeškinės bibliotekos atidarymas žymi ir atsinaujinusį Vilniaus centrinės bibliotekos įvaizdį. Naujuoju šūkiu „Vieta, kur auga mintys“ siekiama pabrėžti bibliotekos atvirumą, dinamiškumą ir nuolatinį augimą kartu su miestu, taip pat sukurti žaismingą ir modernų įvaizdį.
„Bibliotekos visada buvo daugiau nei knygų lentynos – jos yra vietos, kur žmonės susitinka, mokosi ir kuriasi bendruomenės ryšiai. Šeškinės biblioteka tampa pirmuoju mūsų filialu, kuriame naujoji bibliotekos vizija atsiskleidžia ne tik paslaugose, bet ir patalpose bei atmosferoje. Tikimės, kad ši erdvė taps vieta, į kurią norisi sugrįžti“, – sakė Vilniaus centrinės bibliotekos direktorė Rima Gražienė.
Kartu atnaujinta ir centrinės bibliotekos interneto svetainė. Ji išsiskiria moderniu dizainu ir aiškia struktūra, leidžiančia lankytojams patogiau naudotis visų šešiolikos tinklui priklausančių bibliotekų paslaugomis.
Šeškinės biblioteka lankytojus aptarnauja darbo dienomis nuo 10 iki 19 val., šeštadieniais nuo 10 iki 17 val. Daugiau informacijos galima rasti čia.
