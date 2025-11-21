Atidaromas išplėstas Kauno oro uosto keleivių terminalas

Užbaigus darbus terminalo plotas išaugo daugiau nei pusantro karto – iki 4,4 tūkst. kv. metrų. Oro uoste bus galima aptarnauti dukart daugiau – 2 mln. keleivių bei iki šešių keleivinių skrydžių per valandą.
Kauno keleivių terminalas buvo išplėstas į dvi kryptis – pastatant rytinę ir vakarinę dalį. Pokyčiai apima visus tris terminalo aukštus: išplėstos bagažo atsiėmimo zonos, padidintos Šengeno ir ne Šengeno zonos, sukurtos papildomos erdvės keleiviams laukti skrydžių, pavalgyti ar apsipirkti.
Keleivių terminalą už 17,7 mln. eurų (be PVM) statė statybų bendrovė „Infes“.
Renginyje penktadienį dalyvaus premjerė Inga Ruginienė, susisiekimo ministras Juras Taminskas, Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus bei Kauno miesto ir rajono savivaldų atstovai.
2024 metais Kauno oro uoste aptarnauta viso 1,4 mln. keleivių – 10 proc. daugiau nei 2023 metais. Toks keleivių srautas viršijo projektinius Kauno terminalo esamus pastato pajėgumus.
