 Vyriausybė anksčiau nei planuota atvėrė sieną su Baltarusija

2025-11-19 13:44
Karolina Ambrazaitytė (BNS)

Vyriausybė trečiadienį nusprendė anksčiau nei planuota atverti sieną su Baltarusiją.

Vyriausybė anksčiau nei planuota atvėrė sieną su Baltarusija / R. Riabovo / BNS nuotr.

Pasienio punktai Šalčininkai–Benekainys ir Medininkai–Kamenyj Log buvo laikinai uždaryti daugiau nei dvi savaites.

Jų veikla bus atnaujinta nuo ketvirtadienio.

„Atsižvelgiant į Nacionalinio saugumo komisijos šių metų lapkričio 18 dieną priimtus sprendimus, jog aplinkybės pasikeitė ir valstybės sienos kirtimo apribojimai, nustatyti 2025 metais spalio 29 dieną Lietuvos Vyriausybės nutarimu, (...) nebėra būtini siekiant užtikrinti vidaus saugumą, tikslinga minėto nutarimo nustatytus apribojimus vykti per Lietuvos sienos perėjimo punktus panaikinti“, – Vyriausybės posėdyje kalbėjo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

„Atsižvelgdama į tai, siūlome pripažinti Lietuvos Vyriausybės 2025 metų spalio 29 dienos nutarimą (...) netekusiu galios“, – teigė jis.

BNS rašė, kad Ministrų kabinetas sieną su Baltarusija su tam tikromis išimtimis spalio 30-ąją uždarė mėnesiui, tai padaryta reaguojant į kontrabandinių balionų civilinei aviacijai keliamą grėsmę.

Pasienio punktas Šalčininkai–Benekainys buvo visiškai uždarytas, tuo metu vykimas per Medininkai–Kamenyj Log punktą buvo apribotas.

Lenkijai pirmadienį atidarius du pasienio punktus su Baltarusija, antradienį įvyko techninės Lietuvos ir Baltarusijos pasieniečių derybos dėl kaimyninėje šalyje įstrigusių vilkikų grąžinimo į Lietuvą, kontrabandos bei migrantų problemų.  

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas teigė, kad Baltarusija susitikime deklaravo norą bendradarbiauti. Lietuvos pasieniečiai paragino Baltarusijos kolegas stabdyti kontrabandą ir išleisti kaimyninėje šalyje strigusius Lietuvos vilkikus.

man
Įdomu , kaip sumokės už prastovas aikštelėse? :)))
1
0
Patyčios
Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 3 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti. Pensijos eurais : Prancūzija – 2012 Ispanija – 1829 Estija- 820 Lietuva – 650 Infoclaud. lt
1
-1
nieko naujo
kaip ir seniau maskva isake -bobikai pakluso.Dabar amerikosai pasake ,bobikai vel pakluso.
6
0
