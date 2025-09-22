Seimo Kultūros komiteto vadovas: kultūros sritis negali būti mainų objektas

„Šiandien, kaip ir dauguma mūsų, iš viešosios erdvės sužinojęs naujausias kultūros srities „aktualijas“ vėl nemaloniai nustebau“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje parašė jis.
K. Vilkausko teigimu, kultūra privalo būti vienu didžiausių valstybės prioritetu, nes nuo jos prasideda valstybė, istorija, tautos tapatybė.
„Todėl kultūros sritis negali būti tas mainų objektas koaliciniuose susitarimuose, kurį atidavus mažiausiai „skauda“. O koaliciniai susitarimai negali būti svarbesni, nei kultūrai atstovaujantys žmonės...“, – tvirtino jis.
BNS skelbė, kad rugpjūtį pasirašius naują koalicijos sutartį teisė deleguoti kultūros ministrą atiteko Lietuvos socialdemokratų partijai, tačiau pirmadienį paaiškėjo, jog socialdemokratai šią ministeriją iškeitė į Energetikos, nes „Nemuno aušra“ nesutiko energetikos ministro pareigose palikti Žygimanto Vaičiūno, kaip to pageidavo prezidentas Gitanas Nausėda.
Prezidentas kultūros ministre jau yra paskyręs socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę.
„Aušriečiai“ į kultūros ministrus pasiūlė Seimo vicepirmininko Raimondo Šukio patarėją Ignotą Adomavičių. Šį su kultūra sieja tai, kad jis yra baigęs Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą ir dainuoja bažnyčios chore.
42-erių I. Adomavičius yra dirbęs įvairiose darbovietėse, bet penkerius metus iki Seimo rinkimų buvo įmonės „Bravopasta“ komercijos direktorius, anksčiau apie septynerius metus užsiėmė šaldytų maisto produktų gamyba.
