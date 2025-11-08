Kultūros ministerijai vadovauti siūloma Aleknavičienė: komandoje „aušriečių“ atstovų nebus

„Galiu drąsiai patvirtinti – mano komandoje nebus „Nemuno aušros“ atstovų. Tokia buvo ir išlieka mano pozicija“, – šeštadienį socialiniame tinkle „Facebook“ teigė ji.
Politikė patikino, jog prezidentui Gitanui Nausėdai dar kartą bus pateikta jos kandidatūra.
V. Aleknavičienė formuojant premjerės Ingos Ruginienės kabinetą, jau buvo paskirta kultūros ministre, tačiau socdemams įvykdžius ministerijų mainus su „Nemuno aušra“, buvo atšaukta iš pareigų.
Pasak jos, kelių mėnesių laikotarpis „atskleidė daugybę kultūros sektoriaus problemų, apnuogino sistemos spragas, bet kartu leido geriau suprasti, kur slypi tikrieji iššūkiai“.
„Tikiu, kad drauge su kultūros bendruomene rasime reikalingus sprendimus ir tuo pačiu suprantu, kad laukia nelengvas kelias, tačiau tikrai nuoširdžiai stengsiuosi, jog mano vadybinės žinios, profesinė patirtis ir asmeninės kompetencijos padėtų pasiekti užsibrėžtus tikslus“, – teigė V. Aleknavičienė.
Nuolatinio vadovo Kultūros ministerija neturi nuo spalio 3-iosios, kai iš pareigų pasitraukė „aušriečių“ deleguotas ministras Ignotas Adomavičius. Jis pareigas ėjo savaitę.
Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir G. Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį I. Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Jie tęsiasi iki šiol, kultūrininkams priešinantis bet kokių „Nemuno aušros“ atstovų darbui Kultūros ministerijoje.
V. Aleknavičienė tikino esanti pasirengusi dirbti, kalbėtis ir ieškoti sprendimų kartu su kultūros bendruomene.
„Suprantu, kad padaryta žala buvo didelė, tačiau tikiu, jog dialogu, atvirumu ir pagarba galime atkurti pasitikėjimą bei girdėti vieni kitus“, – teigė ji.
Socialdemokratė šiuo metu yra Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė, prieš tai beveik dešimtmetį ėjo Joniškio rajono vicemerės pareigas.
