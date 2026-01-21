Aleknavičienė sako, kad palaikytų sprendimą koalicijos darbą tęsti be „Nemuno aušros“

„Man jo (Remigijaus Žemaitaičio – BNS) buvimas politiniame sąstate pasitikėjimo nekelia. (...) Tai yra atsakymas, kaip aš balsuosiu, jei manęs to paklaus“, – trečiadienį publikuotame interviu portalui „Delfi“ teigė V. Aleknavičienė.
Pasak ministrės, koalicijos darbas turi vykti abipusiu sutarimu.
„Negali būti kažkokios dominuojančios ar nedominuojančios partijos. Turime visi keliauti prie normalių sprendimų priėmimo. Jei „Nemuno aušra“ kelia tokį sąmyšį... Bet yra „Nemuno aušros“ partija, žmonės ir yra jos lyderis. Aš manau, kad čia yra skirtumas. Lyderis, jo pasisakymai ir partijos narių pasisakymai. Yra ir jų partijos sprendimas, jiems tinka ar netinka toks lyderis. Aš su lyderio pasisakymais nesutinku“, – sakė ji.
LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius interviu BNS praėjusią savaitę sakė, kad partija pradės diskusijas dėl valdančiosios koalicijos ateities ir sprendimą dėl to priims pirmoje pavasario pusėje.
Pernai vasarą iš pareigų pasitraukus buvusiam premjerui Gintautui Paluckui, socialdemokratai peržiūrėjo koalicijos sudėtį. Dauguma partijos skyrių pasisakė už tolesnę koaliciją su „Nemuno aušra“, tačiau ne su demokratais, tad šiuos pakeitė „valstiečiai“.
Dabar keliaudami po LSDP skyrius partijos lyderiai bandys išsiaiškinti, ar ši pozicija išlieka tokia pati, ar kinta.
