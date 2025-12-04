Ši Kalėdų eglutė sulaukė aštrios kritikos: geriau trys šakos

„Savivaldybės puošmena nušvito žalsvais, melsvais ir sidabriniais atspalviais. Rajono meras Antanas Pocius pasveikino visus susirinkusius darbuotojus, padėkojo už bendrą darbą ir palinkėjo jaukių, šiltų artėjančių švenčių“, – rašoma „Facebook“ įraše, kurį paskelbė Panevėžio rajono savivaldybė.
Tačiau gyventojams išvydus įžiebtą eglę, netrūko ir kritiškų internautų reakcijų.
„Geriau trys šakos!“ – tvirtino komentatorius.
„Va taip ir atrodys rajono kultūra artimiausiu metu, nes savivaldybei nereikia kultūros profesionalų. Juk nieko jie neveikia, o bet kas gali papuošti eglutę ir padaryti renginį“, – rašė kitas.
„Tokio grožio eglę, matyt, patvirtino Grybyniškių kaimo kultūros komitetas, susirinkę prie traktoriaus po trijų termosų karšto vyno ir nusprendę, kad čia bus moderniai. Net gėda žiūrėti“, – pridūrė dar vienas internautas.
Negana to, socialinių tinklų naudotojai nepagailėjo ir aštrių komentarų Panevėžio valdžiai.
„Panevėžio rajono savivaldybe, jūs leidote rajono centrą šitaip „papuošti“ kalėdiniu laikotarpiu? Ech... Ir va tokį antiestetinį pajautimą ir plastikinį skonį turintys žmonės dabar formuoja Panevėžio rajono kultūros ateitį… Laukia tikrai liūdni laikai, jei ir jų kultūra taps tokia pat karkasinė, negyva, mirganti tarpusavyje nederančiomis spalvomis, kurią jie didžiuodamiesi vadins „modernia“, – aiškino komentatorius.
(be temos)