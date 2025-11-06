Stano naujam kultūros viceministrui Brokui: dabar atlaikyk

Kaip jau rašyta, viešojoje erdvėje kilo šaršalas dėl naujo kultūros viceministro biografijos faktų – ypač dėmesį patraukė jo sąsajos su ritmologija. Viceministras trečiadienį sureagavo, kaip pats sako, į „viešus kaltinimus dėl tariamų „ritmologijos“ sąsajų“.
„Kilus šmeižto bangai prieš mane ir mano kūrybinę veiklą, kuri visada vadovavosi kūrėjo etikos principais ir aukščiausiais kūrybos standartais, jaučiu pareigą paaiškinti mano santykį su šia tema. Mano dėmesį patraukė ne vadinamasis „metodas“, o asmenybė – rašytoja Evdokija Lučežarnova (Marčenko). Ji buvo neeilinė moteris, kilusi iš rusijos karinio-pramoninio komplekso, tačiau vėliau tapusi kūrėja, drąsiai kalbėjusia apie žmogaus sąmonės laisvę, atsakomybę ir taiką pasaulyje. Būtent šios idėjos, nepalankios rusijos valdžiai, ir tapo priežastimi, dėl kurios prieš ją buvo panaudotos dezinformacijos ir propagandos priemonės. Kūrėja buvo sistemingai kompromituojama, jai klijuojamos „sektos“ etiketės, iškraipomi žodžiai, o visa jos veikla pateikta taip, kad atgrasytų žmones nuo savarankiško mąstymo. Tai klasikinis informacinio susidorojimo pavyzdys, kai autoritarinė sistema siekia sunaikinti asmenybę, kalbančią valdžiai nepatogią tiesą“, – feisbuke rašė A. Brokas.
Jis teigė, kad kaip režisierių ir tyrėją ši istorija sudomino būtent kaip žmogaus teisių ir informacinės psichologijos reiškinys – kaip valstybės galios mechanizmai pasitelkia žiniasklaidą, kad diskredituotų kritiškai mąstančius žmones.
„Tad mano domėjimasis šia tema buvo ir išlieka kultūrinis bei analitinis – nukreiptas į žmogaus laisvės, orumo, tiesos ir kūrėjo atsakomybės temas, o ne į kokius nors „ritmologijos metodus“. Kaip ir visuose mano filmuose bei projektuose, mano tikslas visada buvo ginti žmogaus orumą, skatinti taiką ir stiprinti dialogą tarp skirtingų kultūrų. Tai vertybės, kurios išlieka mano kūrybos branduoliu ir profesinės veiklos pagrindu. Kviečiu visus kritiškai vertinti ir atsakingai elgtis su rusijos tarnybų skleidžiama dezinformacija, ypatingai jas cituodami – nepakliūkime į šias pinkles. Mano kūrybos laukas išlieka nepakitęs: ir toliau nuosekliai sieksiu, kad žmogaus teisės ir demokratijos principai būtų aukščiau melo“, – teigė kultūros viceministras.
Po šiuo įrašu nugulė daugiau nei šimtas komentarų. Tarp pasisakiusiųjų – ir viceministro pažįstamas Stano.
„Nežinau nieko apie ritmologiją, bet jei sakai, kad tai antiimperinė, antimilitaristinė filosofija, tai pirmyn. Žinau tave, niekada nebuvau pastebėjęs kokių nors prorusiškų tendencijų. Ar sektantizmo. Nors kompetencijų tau užtektų būti, kad ir ministru, bet nesuprantu, kam reikėjo lįsti į šitą mėsmalę. Tai dabar atlaikyk“, – rašė Stano.
Internautė klausė, ar Stano A. Broką pažinojo dar tada, kai jis buvo Andrius, ar tik tada, kai jau tapo Aleksandru?
„Nuo pat pradžių“, – teigė kompozitorius.
Kilusį šaršalą dėl A. Broko Stano prisiminė ir savo feisbuko paskyroje, kur paliko įrašą, skirtą kompozitoriiui Deivydui Zvonkui, kuris lapkričio 6 dieną švenčia gimtadienį.
„Ir džiaugsme, ir varge, mano drauge, visada drauge! Sveikinu su gimimo diena. Vienintelis prašymas, jei tapsi ritmologijos adeptu, ar vieną dieną liūdysi tikrosios karalystės adoraciją, o gal ant tavo kūno atsivers scientologinės tatuiruotės (su Tomo Kruzo atvaizdu), neik į kultūros viceministrus. Paskambink iš pradžių man, aš tave priimsiu visokį. Mes jau tame amžiuje, kai ramybė yra didelė vertybė“, – rašė kompozitorius.
Primename, kad visuomenėje svarstyta, jog A. Brokas į šias pareigas deleguotas „Nemuno aušros“. Pastarosios buvimui Kultūros ministerijoje priešinasi kultūros bendruomenė.
A. Brokas žiniasklaidos dėmesio sulaukė ir dėl darbo Europos darnaus žmogaus institute, kur buvo pristatomas ritmologu. Ritmologija tiria ritmiškų procesų poveikį gyviems organizmams. Tai vertinama kaip pseudomokslas ir siejama su sekta Rusijoje.
Naujausi komentarai