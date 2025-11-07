Aleksandras Brokas traukiasi iš kultūros viceministro pareigų

„Drakonas mirė – dabar tu drakonas. Gerbiami kolegos, kultūros bendruomenės nariai, draugai ir visi, kuriems rūpi Lietuvos kultūra, šiandien priėmiau sprendimą pasitraukti iš kultūros viceministro pareigų“, – teigiama įraše.
„Pastarosiomis dienomis viešojoje erdvėje kilo daug diskusijų, interpretacijų ir spekuliacijų apie mano asmenį. Kai kurių jų tikslas buvo ne tiesa, o reputacinis puolimas, nukreiptas ne tik prieš mane, bet ir prieš pačią kultūros idėją (…). Vis dėlto, aš visuomet tikėjau, kad kultūra prasideda nuo orumo. Todėl šiandien pasitraukiu tam, kad šis principas būtų išsaugotas – jog ministerija galėtų dirbti be destrukcijos šešėlių, o visuomenė – be abejonių dėl jos skaidrumo“, – akcentuoja A. Brokas.
Vis dėlto, jis pažymi, jog ir toliau dirbs kultūros bei viešajame sektoriuose.
„Mano kelias kultūroje nesibaigia. Tikiu, kad kūryba ir toliau bus galingiausias būdas kalbėti apie tiesą, žmogų ir vertybes. Todėl ir toliau dirbsiu ten, kur galiu būti naudingas – mene, švietime ir viešajame diskurse“, – rašoma įraše.
Kaip skelbta anksčiau, antradienį viceministro pareigas pradėjęs eiti A. Brokas viešojoje erdvėje susilaukė kritikos dėl ankstesnės patirties dirbant ritmologu. Šis metodas laikomas pseudomokslu, o jį sukūrė astronomė iš Rusijos.
Be to, ketvirtadienį paaiškėjo, jog jis jau po Krymo aneksijos lankėsi Rusijoje. Tiesa, jis pažymėjo, jog po 2014-ųjų ne vieną kartą į Rusiją vyko todėl, kad filmavo filmą, kritikuojantį minėtos valstybės režimą.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė savaitės pradžioje teigė iš specialiųjų tarnybų nesulaukusi jokių neigiamų indikacijų apie naująjį viceministrą.
Socialdemokratų lyderis žada, kad kultūros ministro kandidatūra bus pateikta kitą savaitę
Valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitą savaitę turėtų būti prezidentui pateikta kultūros ministro kandidatūra.
Tai jis pranešė duodamas interviu naujienų portalo „15min“ laidai „Apkalbėkime. Su Tadu Ignatavičiumi“.
„Greičiausiai kitą savaitę uždarysime tą temą, pasiūlysime prezidentui vertinti mūsų pateiktą kultūros ministrą, ir situacija nurims“, – teigė M. Sinkevičius.
Jo teigimu, kultūros ministro klausimas turėtų būti išspręstas per artimiausią savaitę.
„Ir tai, kas buvo nuspręsta taryboje, mes realizuosime“, – pabrėžė socialdemokratų pirmininkas.
M. Sinkevičiaus teigimu, jo galvoje šiuo metu yra keturi–penki kandidatai į kultūros ministrus.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, prieš kelias savaites inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Tiesa, spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė I. Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.
Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
