Veiklą atnaujinantys muziejai didžiausią dėmesį žada skirti saugumui

Veiklą atnaujinantys nacionaliniai muziejai kol kas atveria tik dalį savo padalinių, o didžiausią dėmesį žada skirti lankytojų, darbuotojų saugumui – MO muziejuje dėl to brangs bilietai.

Lietuvos nacionalinis muziejus pranešė šią savaitę atversiantis tris padalinius sostinėje: nuo pirmadienio jau veikia Gedimino pilies bokštas, nuo antradienio bus galima užsukti į Naująjį arsenalą, nuo trečiadienio – į Kazio Varnelio namus-muziejų.

Gedimino bokšte – 20 pirmųjų lankytojų

Gedimino pilies bokšte veikia naujausia, gyvai lankytojams dar nerodyta primityviojo meno darbų paroda – čia eksponuojama per šimtą primityviosios tapybos pavyzdžių. Pasak muziejaus atstovų, nuo pirmadienio ryto iki 16.30 val. bokštas sulaukė apie 20 lankytojų.

Bilietas pabrango nežymiai: standartinis bilietas pabrango dviem eurais, o bilietas su nuolaida – vienu euru, bet būtent atsižvelgiant į tai, kad mes turime užtikrinti saugumą.

Naujajame arsenale lankytojų lauks retrospektyvinė nacionalinės premijos laureato Petro Repšio kūrybos paroda. Be kitų darbų čia bus galima pamatyti ir naujausią dailininko kūrinį – 30 metų kurtą bareljefą „Lietuvos krikštas“.

Nuo ketvirtadienio šiame muziejaus padalinyje pradės veikti ir Tado Kazakevičiaus nuotraukų paroda „Tai, ko nebebus“, joje – per penkerius metus menininko užfiksuoti nykstančio Lietuvos kaimo vaizdai.

Kazio Varnelio namuose bus galima apžiūrėti interjerų piešinių parodą „Begalybės link“, ją anksčiau buvo galima išvysti virtualiai. Tai anksčiau neeksponuoti praėjusio amžiaus 5–7 dešimtmečiais dailininko sukurti eskizai.

Kitus devynis padalinius muziejus žada atverti palaipsniui, užtikrindamas saugų lankymąsi ir pasiūlydamas naujas parodas.

Nacionalinio muziejaus direktorė Rūta Kačkutė sakė, kad siekiant užtikrinti saugumą, lankytojų bus prašoma užpildyti išankstinės registracijos formą, ją galima rasti muziejaus interneto tinklalapyje. Taip pat apsilankymo metu labai prašoma laikytis visų saugumo rekomendacijų.

„Visi darbuotojai, kurie priims lankytojus muziejaus ekspozicijose, bus nuolatos, periodiškai, testuojami greitaisiais COVID-19 antigeno testais“, – pranešime spaudai teigė R. Kačkutė.

Dailės muziejuje – penkios parodos

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus žada nuo antradienio atverti keturis padalinius, esančius Vilniuje. Likę penki padaliniai kol kas nedirbs.

Muziejus žada lankytojams atidaryti penkias didžiausio susidomėjimo sulaukusias parodas: Radvilų rūmų dailės muziejuje bus atidaryta Jungtinių Valstijų menininko Michaelo Rakowitzo (Maiklo Rakovico) paroda „Nematomo priešo būti neturėtų“ ir „Protesto menas: sovietmečio nepaklusnieji“, apimanti dalį perkusininko Vladimiro Tarasovo muziejui dovanotos kolekcijos.

Vilniaus paveikslų galerijoje lankytojai galės išvysti Vytauto Valiaus kūrinių parodą „Jausti savo žemę...“, Vytauto Kasiulio dailės muziejuje – „Įminti Paryžių: VDA rezidencijos Cité Internationale des Arts istorijos“, o Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje – pirmą kartą pristatomą XVII Tarptautinę Vilniaus tapybos trienalę „[NE]DETERMINUOTA“.

Lankytojų prašoma iš anksto registruotis telefonu, bilietai užsiregistravusiems bus parduodami kasoje atvykus.

Muziejaus direktoriaus Arūno Gelūno teigimu, darbuotojams suteikta galimybė nemokamai periodiškai testuotis, bus laikomasi visų saugumo rekomendacijų.

„Labai tikimės, kad susitikimo su menu džiaugsmo netemdys jokie trukdžiai ir mintys apie rizikas“, – sakė A. Gelūnas.

Valdovų rūmai pasitiks atsinaujinę

Nuo antradienio duris atveriantys Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai, pasak jo atstovės Ramunės Vaičiulytės, pasitiks lankytojus atnaujinę ekspozicijas ir sales: ekspozicija pasipildė beveik 250-čia eksponatų, atnaujinta keturiolika salių.

„Pagrindinis akcentas, ko gero, yra naujoji paveikslų galerija, kurią padovanojo daktaras Pranas Kiznis. Ji atrodo tikrai įspūdingai, pradedant nuo to, kad joje bus paveikslas iš XIV amžiaus septintojo dešimtmečio – iš to paties laikmečio, kai gyveno mūsų didieji kunigaikščiai Kęstutis ir Vytautas“, – BNS sakė R. Vaičiulytė.

Iš viso čia bus eksponuojami 23 XIV–XVII amžiaus kūriniai, reprezentuojantys įvairias italų tapybos mokyklas.

Tarp naujų eksponatų – pastaraisiais metais Valdovų rūmų požemiuose archeologų atrastos vertybės, menančios valstybės kūrimąsi XIII-XIV amžiuje: verpstukų rinkinys, lipdytinės keramikos dubuo, pintas auksuoto sidabro žiedas, taip pat keletas XIII–XV amžių šachmatų figūrėlių, senoviniai žvejybos reikmenys.

Valdovų rūmų direktorius Vydas Dolinskas taip pat žada didžiausią dėmesį skirti lankytojų saugumui.

„Valdovų rūmų muziejaus ekspoziciniai plotai siekia daugiau nei 10 tūkst. kvadratinių metrų, o tai reiškia, kad, norėdami užtikrinti saugų atstumą, galime vienu metu priimti daugiau kaip 500 lankytojų. Be to, muziejaus ventiliavimo sistema veikia taip, kad per valandą patalpose pakeičiamas visas esamas oras“, – tvirtino muziejaus vadovas.

Dalis muziejų veiks nuo penktadienio

Kaune įsikūręs Vytauto Didžiojo karo muziejus, taip pat Klaipėdoje esantis Lietuvos jūrų muziejus lankytojams duris turėtų atverti penktadienį.

„Planuojame pradėti leisti lankytojus penktadienį. Žmonės darbo valandomis būna užimti, tai pasiliekame šiek tiek laiko pasiruošti ir penktadienį jau lauksime lankytojų“, – BNS sakė Vytauto Didžiojo karo muziejaus vadovė Rita Malinauskienė.

Ji teigė, kad netrukus bus paskelbta išankstinė registracija lankytojams.

„Yra išankstinė registracija (...) Žmogus registruojasi, ateina, nusiperka bilietą ir patenka į muziejų. Jis žinos, kurią valandą jo lauksime ir nebus problemų“, – teigė muziejaus direktorė.

Anot jos, daug lankytojų nesitikima, tačiau jeigu jų atsirastų, būtų prašoma palūkėti ir pasivaikščioti šalia esančiame sodelyje.

„Mūsų muziejaus erdvės leidžia priimti nemažai lankytojų ir nebus problemų dėl saugumo, bet nemanau, kad žmonių skaičiai bus tokie dideli, kad jų negalėtume suvaldyti, nes vis tiek skaičiuosime įeinančius žmones“, – kalbėjo R. Malinauskienė.

„Įėjimas mūsų muziejuje yra vienas. Manau, kad spūsčių neturėtų būti. Jeigu pasitaikytų, tuomet prašytume palaukti – galima pasivaikščioti sodelyje“, – pridūrė ji.

Dėl ribojimų tikisi mažiau lankytojų

Penktadienį veiklą atnaujins ir Lietuvos jūrų muziejus. Į jį dėl judėjimo tarp savivaldybių ribojimo galės patekti mažiau norinčiųjų nei į Karo muziejų.

„Be abejonės, lankytojų nebus tiek, kiek būtų, jeigu būtų atlaisvintas judėjimas tarp savivaldybių“, – BNS teigė muziejaus atstovė spaudai Nina Puteikienė.

Vis dėlto muziejus žmonių susidomėjimą pajuto jau praėjusią savaitę.

„Pakankamai stiprų lankytojų susidomėjimą pajutome savaitgalį – jau penktadienį kreipėsi į mus žmonės, norintys nusipirkti bilietus“, – teigė muziejaus atstovė.

Jos teigimu, penktadienį lankytojai galės apsilankyti akvariume, apžiūrėti jūrų paukščius ir žinduolius bei pasižvalgyti po laivybos istorijos ekspoziciją.

„Dabar atsidarys ta dalis, kur ekspozicija yra Nerijos forte – akvariumas, jūrų paukščiai ir žinduoliai ir laivybos istorijos ekspozicija. Dalis šių ekspozicijų yra po atviru dangumi, tad lankytojams neturėtų kilti pavojų“, – kalbėjo N. Puteikienė.

Ji patikino, kad muziejus pajėgus užtikrinti lankytojų saugumą.

„Lankytojų skaičius bus ribojamas, atsižvelgiant į reikalavimus, bet esu tikra, kad visi norintieji per dieną aplankyti muziejų, jį galės aplankyti“, – sakė muziejaus atstovė spaudai.

Anot jos, vienu metu muziejuje galės būti ne daugiau nei 160 žmonių, o per dieną apsilankyti galės apie 1 tūkst. lankytojų.

MO muziejuje brangsta bilietai

Privataus MO muziejaus direktorė Milda Ivanauskienė teigė, kad dėl papildomų reikalavimų išaugo bilietų kainos.

„Bilietas pabrango nežymiai: standartinis bilietas pabrango dviem eurais, o bilietas su nuolaida – vienu euru, bet būtent atsižvelgiant į tai, kad mes turime užtikrinti saugumą“, – BNS sakė muziejaus vadovė.

Standartinis bilietas kainuos 9 eurus, bilietas su nuolaida – perpus mažiau, tačiau jau dabar parduota keli šimtai bilietų.

„Jau dabar parduota virš 300 bilietų, tai kol kas smagu, kad matyti, jog žmonės laukė muziejaus atsidarymo“, – teigė M. Ivanauskienė.

MO muziejus visuomenei duris atvers šeštadienį, iki to laiko – ketvirtadienį ir penktadienį – muziejų galės aplankyti tik mecenatai, informaciniai partneriai, metinės narystės turėtojai.

Srautus ketinama valdyti parduodant per valandą 40 bilietų, o per dieną muziejų galėtų aplankyti apie 400 žmonių.

„Bilietas galios 90 minučių. Mes žinome, kiek įprastai žmonės užtrunka muziejuje, įprastai šis laikas net ir trumpesnis. Tiek užtrunka žmonės, kurie linkę labiausiai gilintis, bet ne visi lankytojai yra tokie“, – kalbėjo MO muziejaus direktorė.

Lankytojus muziejuje pasitiks pagrindinė paroda „Sunkus amžius. Szapocznikow – Wajda – Wróblewski“.

„Tai yra vieni svarbiausių lenkų pokario kūrėjai, bet visai sakyti, kad tai yra lenkų paroda, nėra iki galo tikslu, nes Andrzejus Wroblewskis yra gimęs ir užaugęs Vilniuje, gyveno Rožių alėjoje, dabartinėje Teatro gatvėje“, – pasakojo M. Ivanauskienė.

Mažojoje salėje šios parodos temą praplės ekspozicija „Sunkus amžius: Vilnius, 1939–1949“, o muziejaus hole bus galima pamatyti Rūtos Spelskytės grafikos darbų ciklą „Tylaus kalbėjimo metodai“.

MO muziejus nedirba antradieniais, visomis kitomis dienomis muziejų galima lankyti nuo 10 iki 20 valandos.

Muziejus, galerijas ir kitas ekspozicines erdves Vyriausybė leido atverti užtikrinant, jog vienam lankytojui tektų ne mažesnis nei 30 kvadratinių metrų plotas, lankytojai gali ateiti ne daugiau kaip po du, nebent yra iš vienos šeimos. Taip pat dėl saugumo bilietai gali būti platinami tik elektroniniu būdu.