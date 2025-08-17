 Vinco Grybo muziejų norima atsiskirti nuo Jurbarko krašto muziejaus

2025-08-17 14:28
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Iki šių metų pabaigos ketinama pertvarkyti Jurbarko krašto muziejų nuo jo atskiriant skulptoriaus Vinco Grybo memorialinį muziejų.

Vinco Grybo muziejų norima atsiskirti nuo Jurbarko krašto muziejaus / BNS nuotr.

Jurbarko meras Skirmantas Mockevičius BNS teigė, kad apie muziejaus reorganizavimą kalbėta jau prieš kelerius metus.

„Savo turiniu, veiklomis muziejai visiškai skirtingi, reikia priimti sprendimą ir atskirti. Dėl kūrybinės laisvės, dėl aiškumo“, – BNS sakė meras.    

Anot S. Mockevičius atskirtų muziejų finansavimas nesikeis: „Patys muziejaus darbuotojai sakė, kad atskyrimas jiems būtų stimulas, paskata patiems užsidirbti lėšų renginiams, projektams.“

Savivaldybės tarybos opozicijos lyderis Darius Virvilas BNS teigė, kad atsiskyrimo prašo Vinco Grybo muziejus.  

Kaip rašte savivaldybės tarybai nurodo muziejaus vadovė, V. Grybo anūkė Rasa Grybaitė, skiriasi abiejų muziejų koncepcija, tikslai, veikla, auditorija ir požiūris į muziejininkystę bei paveldą. 

Jurbarko savivaldybės taryba dėl pertvarkos ketina apsispręsti šį mėnesį.

Teigiama, kad ji leis efektyviau panaudoti muziejams skiriamas lėšas, plėtoti veiklą, gerinti Jurbarko krašto kultūros, istorijos ir meno reprezentavimą išryškinant istorijos ir dailės krypties muziejų savitumą.

Dabar Jurbarko krašto muziejui priklauso dar trys padaliniai: Veliuonos krašto istorijos muziejus, Klangių etnografinė sodyba ir Istorinės atminties centras Lybiškiuose.

