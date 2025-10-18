Kad skintos gėlės džiugintų ilgiau

„Rudenį namus puošia ne tik gėlės, bet ir spalvingas derlius, kuris dažnuose namuose gražiai pūpso dubenyje ant stalo. Tokiu atveju vazą su skintomis gėlėmis reikėtų laikyti kitoje vietoje. Ne visi žino, kad buvimas šalia vaisių, pavyzdžiui, obuolių ar bananų, gali žymiai pagreitinti šviežių gėlių vytimo procesą. Šio reiškinio priežastis yra etilenas – dujos, kurias natūraliai išskiria nokstantys vaisiai“, – atskleidžia „Iki“ šviežių prekių skyriaus vadybininkė Jolanta Sabaitienė
Žinovė pasakoja, kad etilenas yra paprastas organinis cheminis junginys, kuris atlieka svarbų vaidmenį vaisių nokinimo procese. Tačiau šios dujos kartu gali ir stipriai pagreitinti gėlių vytimo procesą, dėl kurio jos anksčiau nuleis galvas. Daugelis gėlių rūšių, įskaitant populiarias rožes, tulpes ir gvazdikus, šioms dujoms ypač jautrios.
„Obuoliai ir bananai yra du vaisių, kurie išskiria daug etileno, pavyzdžiai. Avokadai, kiviai, persikai, kriaušės ir pomidorai taip pat priskiriami pavojingų kategorijai. Norint išvengti ankstyvo nuvytimo, geriausia šiuos vaisius laikyti atokiau nuo gėlių“, – pataria J. Sabaitienė.
Norintiems kuo ilgiau išsaugoti skintų gėlių šviežumą, ji negaili ir kitų patarimų.
• Gėles visuomet merkite tik į švarią vazą ir reguliariai, geriausia kasdien arba bent kas antrą dieną, keiskite vazoje esantį vandenį.
• Kas keletą dienų nupjaukite stiebų galus, kad pagerintumėte vandens įsisavinimą. Geriausia tai daryti aštriu peiliu ar žirklėmis ir 45 laipsnių kampu – taip gėlės galės sugerti daugiau vandens.
• Venkite tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių.
• Šviežios gėlės nemėgsta šilumos, todėl nakčiai jas galite pastatyti ir vėsioje vietoje.
• Pašalinkite nuvytusius žiedlapius. Natūralu, kad kai kurie išoriniai žiedlapiai pradeda vysti arba rangytis. Švelniai pašalinus šiuos žiedlapius, puokštė išlaiko tvarkingą išvaizdą ir išvengiama ankstyvo nuvytimo.
„Gėlių priežiūra neturi būti sudėtinga – vos keli paprasti veiksmai gali atnešti didelį pokytį. Jei pastebite, kad jos ima vysti, vadinasi, jau tikrai laikas pakartotinai nupjauti stiebus, pakeisti vandenį. Tai dažnai gali atgaivinti šiek tiek galvas leidžiančias gėles ir suteikti joms naujos gyvybės“, – akcentuoja J. Sabaitienė.
