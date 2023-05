Kaip prižiūrėti skalbimo mašiną, kad ji ilgiau tarnautų?

Nesuklysime pasakę, kad skalbimo mašina yra vienas svarbiausių buities įrenginių, be kurio būtų sunku išsiversti. Įsigijus tokią techniką, norisi, kad ji patikimai tarnautų kuo ilgesnį laikotarpį. Šiuo atveju svarbu žinoti, kad jos tarnavimo trukmei įtakos turime ir mes patys – jei skalbimo mašina bus tinkamai prižiūrėta, ženkliai sumažės jos gedimų rizika. Išskyrėme kelis svarbiausius šios įrangos priežiūros patarimus – pasitikrinkite, ar apie visus iš jų buvote girdėję.

Reguliariai ją valykite

Skalbimo mašinoje gali kauptis muilo, kalkių nuosėdos ar netgi pelėsis, todėl ilgainiui atsiranda nemalonus aromatas ar dar blogiau – užsikemša vamzdžiai. Tam, kad to išvengtumėte, reguliariai turėtumėte pasirūpinti šio įrenginio švara. Maždaug kas mėnesį ar dažniau reikėtų nuvalyti durelių sandariklius, kas 2-3 mėnesius – išvalyti ploviklio dėklą ir būgną bei kas pusmetį patikrinti, ar neužsikimšo apatinis filtras. Po skalbimo rekomenduojama apšluostyti gumines tarpines ir palikti praviras dureles.

Neperkraukite būgno

Nors visą būgno talpą norėtųsi išnaudoti maksimaliai, šiuo atveju persistengti nereikėtų. Perkrovus būgną, prietaisas dirbs stipriau ir suteiks nebūtiną apkrovą guoliams. Be to, ciklo pabaigoje jis gali ir nebepasisukti, o Jūsų skalbiniai įstrigti tarp durelių sandariklio ir būgno. Kad to išvengtumėte, reikėtų į būgną įdėti maždaug pusę kilogramo mažiau skalbinių nei leidžia maksimali atitinkamo prietaiso apkrova. Apie tai turėtumėte pagalvoti dar tuomet, kai rinksitės skalbimo mašiną.

Neuždelskite su šlapių drabužių išėmimu

Labai lengva pamiršti skalbimą ir valandų valandas būgne palikti šlapius skalbinius. Visgi, turėtumėte visais įmanomais būdais atsisakyti tokio įpročio – taip ne tik išvengsite nemalonių rūbų kvapų, bet ir apsaugosite būgną nuo pelėsio ar miltligės atsirado. Jei pasibaigus ciklui sunku išgirsti garsinį signalą, priminimą galite nusistatyti savo telefone. Mažiausiai nesklandumų teks patirti tiems, kurie turi išmaniąją skalbimo mašiną: tokie modeliai apie ciklo pabaigą praneša specialioje programėlėje.

Prieš skalbimą ištuštinkite rūbų kišenes

Prieš dėdami drabužius į būgną, turėtumėte įsitikinti, ar kišenėse neliko monetų, raktų ir kitų panašių daiktų. Galbūt jiems patiems skalbimo metu nieko nenutiks, tačiau tokie daiktai gali pažeisti būgną. Taip pat atsargiai reikėtų elgtis su liemenėlėmis: jei jos turi lankelius, atsilaisvinę jie gali būti pakankamai pavojingi Jūsų skalbimo mašinai. Tokį apatinį trikotažą neretai patariama skalbti rankomis arba įdėti jį į specialų skalbinių maišelį.

Naudokite tinkamą ploviklio kiekį

Tuomet, kai reikia išskalbti labai nešvarius, dėmėtus drabužius, gali kilti noras padidinti skalbimo priemonės kiekį. Visgi, reikėtų turėti omenyje, kad dėl to skalbimo mašina netaps veiksmingesnė – būgne paprasčiausiai atsiras papildomų putų, dėl kurių šiam prietaisui reikės dirbti sunkiau. Tiesa, kai kurios skalbimo mašinos dabar turi jutiklius, galinčius apskaičiuoti reikiamą ploviklio kiekį.

Neignoruokite neįprastų garsų

Bet koks keistas barškėjimas, beldimas ar kitas panašus garsas gali signalizuoti apie rimtesnes problemas. Tiesa, kartais jų sprendimas yra visiškai nesudėtingas, tačiau jeigu uždelsite, mažos bėdos gali pavirsti kur kas didesnėmis. Verčiau neįsitikinti tuo praktiškai – kuo greičiau bus atliekamas remontas, tuo mažiau šansų, kad jam prireiks didelių išlaidų.

Pritaikę šiuos patarimus, būsite tikri, kad iš savo pusės padarėte viską, jog ši įranga tarnautų ilgai ir patikimai.