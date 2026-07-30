Pridegusią orkaitę išvalyti padės viena priemonė: namie ją turime visi

Valymo ekspertė ir Maisto tinklaraščio „Alpha Foodie“ įkūrėja Samira Kazan teigia, kad pridegusias orkaitės apnašas gali padėti suminkštinti iš geriamosios sodos ir vandens pagaminta pasta. Priemonę reikėtų palikti veikti kelias valandas arba per naktį – tuomet nešvarumai turėtų atsiskirti nuo paviršiaus ir būti lengviau nuvalomi.
Kodėl orkaitės dėmes taip sunku pašalinti?
Kiekvieną kartą kepant riebalų, padažų ir kitų maisto produktų lašeliai gali patekti ant įkaitusių orkaitės sienelių ar durelių. Veikiami aukštos temperatūros jie greitai išdžiūsta ir prilimpa prie paviršiaus.
Jeigu orkaitė nevaloma reguliariai, susidaro vis daugiau pridegusių sluoksnių. Ilgainiui jie gali ne tik skleisti nemalonų svilėsių kvapą, bet ir rūkti orkaitę vėl įkaitinus. Dėl to lengviausia nešvarumus pašalinti kuo greičiau, kol jie dar nespėjo stipriai pridegti.
Geriamoji soda yra šarminė medžiaga, todėl gali padėti atlaisvinti prie paviršiaus prilipusias riebalines apnašas. Smulkios jos dalelės taip pat veikia kaip švelni abrazyvinė priemonė, tačiau valant vis tiek svarbu vengti šiurkščių kempinių ir metalinių įrankių, galinčių subraižyti orkaitės emalį ar stiklą.
Kaip pasigaminti valymo pastą?
Nedideliame dubenėlyje sumaišykite du valgomuosius šaukštus geriamosios sodos su trimis šaukštais vandens. Masė turėtų būti tiršta, kad nenutekėtų nuo vertikalių orkaitės sienelių.
Prieš pradėdami valyti išjunkite orkaitę, atjunkite ją nuo elektros tinklo ir palaukite, kol ji visiškai atvės. Išimkite groteles, skardas bei kitus nuimamus priedus, o trupinius ir laisvai gulinčius maisto likučius surinkite drėgna šluoste arba popieriniu rankšluosčiu.
Paruoštą pastą kempine arba pirštinėmis apsaugotomis rankomis paskirstykite ant pridegusių orkaitės sienelių, dugno ir vidinės durelių pusės. Storiausią sluoksnį užtepkite ant labiausiai patamsėjusių vietų. Stenkitės, kad mišinio nepatektų ant kaitinimo elementų, ventiliacijos angų ar kitų jautrių dalių.
Pastą rekomenduojama palikti bent keturioms valandoms, o geriausia – per naktį. Kuo ilgiau ji veiks, tuo labiau turėtų suminkštėti sukietėję riebalai ir maisto likučiai.
Kitą rytą sudrėkinkite išdžiūvusią pastą ir nuvalykite ją minkšta kempine arba nebraižančia šluoste. Šluostę reikėtų dažnai skalauti, kad ant paviršiaus neliktų sodos ir riebalų likučių.
Jeigu kai kurios dėmės vis dar laikosi, jas galima švelniai patrinti arba ant jau panaudotos sodos pastos užpurkšti nedidelį kiekį acto ar citrinų sulčių. To nereikėtų daryti pačioje pradžioje, nes iš karto sumaišytos soda ir rūgštis sureaguoja tarpusavyje, todėl sumažėja jų valomasis poveikis.
Baigus valyti visus paviršius būtina dar kartą nušluostyti švariu vandeniu sudrėkinga šluoste ir gerai nusausinti. Orkaitę galima įjungti tik įsitikinus, kad joje neliko valymo priemonių likučių.
Prieš išbandant šį būdą taip pat verta perskaityti konkretaus orkaitės modelio naudojimo instrukciją. Kai kurių prietaisų vidus padengtas katalitine ar kita specialia danga, kuriai gali būti taikomi kitokie valymo reikalavimai. Gamintojai paprastai pataria naudoti minkštą šluostę, švelnų ploviklį ir vengti metalinių įrankių bei stipriai abrazyvinių priemonių.
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