Saulius Petreikis: eisime toliau su dar didesne meile muzikai, žmonėms ir tam, kas tikra

„Senosios šiauriečių hipnotizuojančios giesmės, vikingų spalvingi pučiamieji, ugningos keltiškos melodijos, džigai ir rilsai tiesiog sprogdino — kojos pačios kilo nuo žemės, energija tvyrojo ore, norėjosi paleisti plaukus ir tiesiog šokti iki išnaktų“, – įspūdžiais dalijosi S. Petreikis.
Festivalio metu rengiami ne tik koncertai, bet ir edukacijos, nes yra didelis noras dalytis ne tik sukurta muzika, bet ir žiniomis. Tarptautinio renginio auditorija kasmet stipriai plečiasi ir šiemet festivalio renginiuose apsilankė per 1600 lankytojų, tačiau neretas festivalio klausytojas vis dar maloniai nustemba galėjęs atgaivinti savo šiaurietišką sielą kokybiškuose muzikos garsuose.
„Žmonės, kurie ateina į šį festivalį ir edukacijas, yra ypatingi, o gal jie tiesiog atsiskleidžia, nežinau... Gal matydami iš arti kaip gimsta kūryba, kaip skamba instrumentai iš arti, kaip menininkai dalijasi savo patirtimi ir istorijomis, t. y. prisiliesdami prie tų gyviausių ir intymiausių muziko gyvenimo momentų, patys kažką randa savy autentiško ir kitaip įvertina“, – apie edukacijų dalyvius bei klausytojus kalbėjo festivalio vadovas.
Paklausus Sauliaus, ką jam asmeniškai paliko šių metų festivalis, vyras atsako: „Visų pirma, pajutimą, kas esu ir kur esu, t. y. pajusti tas šiaurietiškas šaknis, kurios yra labai turtingos. Antra, per naujas žinias ir patirtis edukacijų metu, naują kūrybinę kibirkštį kurti dar drąsiau. Trečia, kad tai tik pradžia. Eisim toliau su dar didesne meile muzikai, žmonėms ir tam, kas tikra.“
S. Petreikis su grupe jau dėliojasi festivalio metu įgytas naujas žinias ir įkvėpimą bei ruošiasi kalėdiniam koncertų turui „Ei, Kalėda, Kalėda”, startuojančiam gruodžio 17 d. Muzikantas surengs koncertus Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Vilniuje bei Šiauliuose. Visą informaciją apie artėjančius koncertus galima rasti atlikėjo svetainėje sauliuspetreikis.com.
Festivalį finansuoja: Lietuvos kultūros institutas, Kūrybiška Europa, Vilniaus miesto savivaldybė, Estijos, Suomijos, Airijos bei Norvegijos amabasados Lietuvoje. Festivalio partneriai: Naujosios Vilnios kultūros centras, UPBEAT, Vilniaus mokytojų namai, „Būkčia“ kombučia, kavinė VIETA, viešbutis Comfort.
