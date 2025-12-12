Saulius Petreikis pristato du jaukius šventinius klipus

– Apie ką yra tavo kalėdos?
– Kalėdos, žinoma, yra apie šeimą ir apie prisiminimus. Tai metas susitikimui ir bendrystei, buvimui kartu ir vienybei. Ir tai yra grįžimas namo, kad ir kur bebūtume. Per Kūčias ir Kalėdas stengiamės būti namuose su artimaisiais, pasakyti gerą žodį, apsikabinti, nurimti ir pasidžiaugti galimybe būti kartu. Mano Kalėdos yra apie sugrįžimą į save po visų metų bėgimų. Į tylą, buvimą ir tai, kas iš tiesų svarbu.
Pavyzdžiui, klipas „Sapnai kaip žvaigždės” man yra kelerių metų retrospektyva, tarsi savo veiklos ir pasirinkimų apmąstymas prieš Naujus metus. Daina gimė iš jausmo, kad kartais gyvename labai arti vieni kitų, esame šalia, bet vis tiek ne visada pamatome ar pasiekiame savo sielos žmogų. Kartais mus skiria ištisos planetos, kartais – tik kelios kalvelės, kartais tik kambarys, o kai išskrendame už jūrų marių, mintimis visada grįžtame prie mylimo žmogaus. Ši daina kalba apie tai, kad meilė ir širdies ryšys mus jungia nepaisant atstumo. Taigi ir šventės man yra apie tai – kartais net nepaisant atstumo, kai širdy yra daug šilumos ir meilės – esam vienybėje su artimaisiais, o tai jausti yra didelis dalykas. Tada esam ramūs kartais net dirbdami per šventes.
– Kuo tau svarbi daina „Ei, Kalėda, Kalėda”?
Ši daina gyvena su manimi jau daugelį metų. Ji dainuojama namuose, darželyje, mokykloje, kartu su draugais – ji tapusi natūralia mūsų kasdienybės ir švenčių dalimi. Man buvo labai svarbu ją išsaugoti ir suteikti galimybę žmonėms dainuoti kartu. Be to, pati daina yra sena, todėl natūraliai priverčia susimąstyti apie šaknis, protėvius, apie tai, kaip jie gyveno, ir apie tai, kas mums perduodama iš kartos į kartą. Manau prisiminti tuos, kas gyveno prieš mus, irgi yra labai svarbu per šventes.
Be to, šaltas oras, tamsuma aplink priverčia pamatyti, kiek daug visgi šilumos yra aplink, kiek daug reiškia turėti namus ir žmones pas kuriuos gali sugrįžti. Tokiu metu neretai atsigręžiam labiau į paprastumą ir save: o kiek mes patys skleidžiam šilumos? Matyt, abi šios dainos ir apjungia apmąstymus apie nueitą kelią bei džiaugsmą, kad turime kuo pasidalinti ir galime būti kartu.
S. Petreikis drauge su grupe šventiniu laikotarpiu aplankys penkis didžiausius Lietuvos miestus, kur pristatys šventinę programą „Ei, Kalėda, Kalėda“.
Koncertai vyks:
Gruodžio 17 d. - Kauno kultūros centras;
Gruodžio 18 d. - Klaipėdos kultūros fabrikas;
Gruodžio 27 d. - Panevėžio kultūros centras;
Gruodžio 30 d. - Šv. Kotrynos bažnyčia, Vilnius;
Sausio 4 d. - Šiaulių dramos teatras;
Bilietus platina kakava.
Muzikantai:
Rahel Talts – klavišiniai;
Donatas Petreikis – gitara, balsas;
Vytis Vainilaitis – perkusija;
Artūrs Duckis - bosinė gitara;
Saulius Petreikis – pučiamieji instrumentai, balsas.
Dizainas Lina Marcinonė.
Naujausi komentarai