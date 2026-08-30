Sugedus senajam moters automobiliui „Volkswagen Golf“, ji liko be transporto priemonės, o neturėdama pakankamai santaupų naujai, ryžosi neįprastam žingsniui, rašo „Tuko“.
Alicia augina keturis žirgus, iš kurių mainams pasiūlė dešimties metų kumelę, vardu Pizza.
Skelbime moteris rašė: „Priešingai nei mano golfas, Pizza užsiveda kiekvieną rytą, jos prietaisų skydelyje nedega jokios įspėjamosios lemputės, o vienintelį kartą kelyje ji mane paliko tik todėl, kad užsinorėjo žolės. Tai arba blogiausias pasaulyje pardavimo skelbimas, arba labai abejotino sandorio pradžia“.
Skelbimas akimirksniu paplito – jį peržiūrėjo beveik milijonas žmonių. Tarp šimtų komentarų Alicia išvydo tai, kuo iš pradžių negalėjo patikėti.
Internautas Pete’as Woodas pateikė savo pasiūlymą: jis atiduotų jai savo 2008 m. visureigį „Range Rover“ su viena sąlyga – Alicia privalo pasilikti savo žirgą.
P. Woodas prisipažino, kad jį sujaudino moters nuoširdumas ir jis tiesiog nenorėjo, kad jai tektų skirtis su augintiniu dėl finansinių sunkumų. Praėjus savaitei po lemtingos žinutės, Alicia jau perėmė visureigį.
„Pete’as yra tiesiog nuostabiausias žmogus“, – džiaugsmo neslėpė moteris, žirgą vadinanti savo „pirmuoju vaiku“.
„Tokie dalykai paprastai nenutinka niekam, o ypač man“, – pridūrė ji, prižadėjusi nuo šiol Pete’o vardą visada įtraukti į savo kalėdinių atvirukų gavėjų sąrašą.
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