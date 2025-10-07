Agnei Jagelavičiūtei – širdį draskantys mamos Nijolės žodžiai

Jautriu gimtadienio sveikinimu N. Jagelavičienė pasidalijo Agnės gimtadienio rytą.
„Mano brangi dukra, Agne… Šiandien gėlių puokštę nešiu ne į Šermukšnių gatvę. Tavęs ten nebėra, bet aš visą likusį gyvenimą šią dieną sveikinsiu Tave... Su gimtadieniu, mano stebukle“, – rašė ji.
Politikė teigė, kad 45-asis jubiliejus būtų buvęs švenčiamas su trenksmu, tačiau Agnės mirtis 2022-aisiais priminė, koks trapus yra gyvenimas.
„Šį tavo jubiliejų būtume šventę linksmai ir garsiai, o dabar pakėlusi akis žiūriu į dangų ir tikiuosi, kad tu mane matai, kaip saulė mato gėlę, lietaus lašas žolę… Aš ir šiandien gyvenu su tavimi, kalbuosi, tariuosi, netgi juokauju kaip mes mokėjom, ir niekada neleisiu sau patikėti, kad tas niekada tęsis visą gyvenimą“, – savo mintimis dalijosi N. Jagelavičienė.
Dukters netekusi moteris sau pažadėjo, kad ypatingą dieną neleis sau verkti, nes Agnė tikrai to nebūtų norėjusi.
„Šiandien neverksiu… Pažadu, nes tau nepatiktų, nes šiandien tavo gimimo diena. Tau 45-eri – koks gražus skaičius... Sveikinu, Agnute, tave ir linkiu, kad ten, kur tu esi, visada būtų šviesu ir gera. Myliu Tave, kaip tu sakydavai, nuo žemės iki dangaus“, – į A. Jagelavičiūtę kreipėsi ji.
