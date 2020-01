Aktorė C. Blanchett pirmininkaus Venecijos kino festivalio žiuri

Pripažinimą pelniusi aktorė taps 77-ojo festivalio, kuris planuojamas rugsėjo 2–12 dienomis, žiuri pirmininke.

„Venecijos [festivalis] yra vienas patraukliausių kino festivalių pasaulyje – šios provokuojančios ir stimuliuojančios terpės, koks yra visų rūšių kinas, aukštinimas“, – pareiškime cituojama C. Blanchett.

Tokiuose renginiuose reguliariai dalyvaujanti 50 metų garsenybė visai neseniai vadovavo 2018-ųjų Kanų kino festivalio žiuri, kuri praeityje buvo kritikuojama dėl moterų režisierių ignoravimo.

Tais metais ji buvo viena iš 82 moterų, pakilusių raudonuoju kilimu į garsiuosius rūmus „Palais des Festivals“ per eiseną už lyčių lygybę.

Venecijoje buvo pirmą kartą parodyti publikai du iš C. Blanchett filmų: 1998-ųjų istorinė drama apie karalienę Elizabeth II (Elzbietą II) „Elžbieta“ (Elizabeth) ir 2007-ųjų biografinė juosta „Manęs čia nėra“ (I'm not There), kurioje australė vaidina amerikiečių bardą Bobą Dylaną (Bobą Dilaną). Už pastarąjį vaidmenį C. Blanchett laimėjo geriausios aktorės apdovanojimą.