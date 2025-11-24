 Andrius Šedžius: nesu išsigandęs jaunuolis, bėgantis nuo santuokos!

2025-11-24 13:39
Pranešimas spaudai

„O aš panašus į tą tokį išsigandusį jaunuolį, kuris pabėga nuo santuokos? Ne, tikrai ne. Jeigu jau pasirinkau žmogų ir jeigu jau su juo gyvenu, net neįsivaizduoju, ko čia baimintis. Tuo labiau, kad tas statusas moteriai labai svarbus. Na, aišku, gal kai kuriems vyrams, kurie gyvena iš moterų kišenės, statusas taip pat svarbus. Bet, pavyzdžiui, jeigu vyras apsirūpinęs, nepriklausomas ir dar pasiruošęs prisiimti išlaikymui savo partnerę, tai jam turbūt tas nėra labai aktualu“, – taip jau šįvakar gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ prabils buvęs politikas, verslininkas Andrius Šedžius.

Verslininko A. Šedžiaus interviu šįvakar bus itin atviras. Ateinančių metų vasarį 50-ies metų jubiliejų švęsiantis Andrius prisipažins, kad dabar pats laikas stabtelėti ir permąstyti jau nugyventą gyvenimą, įvertinti laimėjimus ir klaidas, kurias gal dar ne vėlu ištaisyti.

Paklaustas, ko gyvenime gailisi labiausiai, verslininkas prisipažins, kad didžiausią nuoskaudą jaučia dėl to, jog nesugebėjo išsaugoti šeimos.

„Dabar bus trečias bandymas, tai bent jau šitą trečią turėčiau išsaugoti ir jau pabaigti. Bet, aišku, idealiausia būtų buvęs vienas. Viena santuoka reiškia vieną šeimą, ir tai būtų turbūt vienas iš didžiausių pasiekimų, ką žmogus gali turėti gyvenime – tai vieną ištikimą, gerą santuoką. Labai didžiuojuosi savo tėvais. Džiaugiuos, kad mano sesei tai sėkmingai pavyko. Na, man nepavyko, ir tai turbūt yra dėl ko galėčiau gailėtis“, – teigs A. Šedžius.

Kodėl jis nusprendė dar kartą vesti? Kodėl tam pasiryžti prireikė net dešimtmečio? Ir ką santykiuose verslininkas vertina labiausiai?

Gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ jau šiandien, 20 val., tik per LNK.

