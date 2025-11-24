Andrius Šedžius: nesu išsigandęs jaunuolis, bėgantis nuo santuokos!

Verslininko A. Šedžiaus interviu šįvakar bus itin atviras. Ateinančių metų vasarį 50-ies metų jubiliejų švęsiantis Andrius prisipažins, kad dabar pats laikas stabtelėti ir permąstyti jau nugyventą gyvenimą, įvertinti laimėjimus ir klaidas, kurias gal dar ne vėlu ištaisyti.
Paklaustas, ko gyvenime gailisi labiausiai, verslininkas prisipažins, kad didžiausią nuoskaudą jaučia dėl to, jog nesugebėjo išsaugoti šeimos.
„Dabar bus trečias bandymas, tai bent jau šitą trečią turėčiau išsaugoti ir jau pabaigti. Bet, aišku, idealiausia būtų buvęs vienas. Viena santuoka reiškia vieną šeimą, ir tai būtų turbūt vienas iš didžiausių pasiekimų, ką žmogus gali turėti gyvenime – tai vieną ištikimą, gerą santuoką. Labai didžiuojuosi savo tėvais. Džiaugiuos, kad mano sesei tai sėkmingai pavyko. Na, man nepavyko, ir tai turbūt yra dėl ko galėčiau gailėtis“, – teigs A. Šedžius.
Kodėl jis nusprendė dar kartą vesti? Kodėl tam pasiryžti prireikė net dešimtmečio? Ir ką santykiuose verslininkas vertina labiausiai?
