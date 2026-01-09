Nyderlanduose dėl dirbtinio intelekto sukurtų įžadų santuoka pripažinta negaliojančia

Pora manė, kad savo meilę įtvirtino 2025-ųjų balandį Zvolėje, šalies šiaurėje, vykusioje ceremonijoje.
Norėdami neformalios civilinės ceremonijos, jie paprašė draugo jai vadovauti, todėl draugas kreipėsi į „ChatGPT“, kad šis padėtų sukurti įžadus.
Tačiau Zvolės teismas antradienį nusprendė, kad jie praleido esminį dalyką.
Teismas savo sprendime pažymėjo, kad poros pagal įstatymą privalo pareikšti, jog vykdys visus teisinius įsipareigojimus, susijusius su santuoka.
„Minėtas pareiškimas rodo, kad vyras ir moteris nepateikė deklaracijos, nurodytos Nyderlandų civilinio kodekso 1:67 straipsnio 1 dalyje“, – nusprendė teismas.
Sprendime cituojami DI sugeneruoti įžadai, siekiant pagrįsti šią išvadą.
„Ar pasižadi būti su (moters vardas) šiandien, rytoj ir amžinai? – ceremonijos metu buvo paklaustas vyras. – Juoktis kartu, augti kartu ir mylėti vienas kitą, kad ir kas nutiktų?“
„Pašėlusi pora“
Jų taip pat paklausė, ar jie „palaikys vienas kitą, erzins vienas kitą, laikysis vienas kito net ir sunkiais laikais“.
Atsakius į šiuos klausimus, jie buvo paskelbti „ne tik vyru ir žmona, bet visų pirma komanda, pašėlusia pora, vienas kito meile ir vienas kito namais!“
Tačiau teismui visa tai neįtiko.
Teismas nusprendė, kad dėl ceremonijoje naudoto teksto santuoka tarp vyro ir moters nebuvo įforminta.
„Tai reiškia, kad santuokos liudijimas civilinės metrikacijos registre buvo įrašytas klaidingai“, – pridūrė institucija.
Pora tvirtino, kad neketino daryti šios klaidos ir kad ceremonijoje dalyvavęs civilinės metrikacijos pareigūnas tuo metu to nenurodė.
Pakeitus santuokos datą jiems būtų sunku emociškai, teigė jie, prašydami leisti palikti pradinės vestuvių datos įrašą kaip jų teisinės santuokos datą.
Tačiau teismas laimingos pabaigos nepasiūlė.
„Teismas supranta, kokia svarbi vyrui ir moteriai liudijime nurodyta santuokos data, tačiau negali ignoruoti įstatymų“, – nusprendė teismas.
