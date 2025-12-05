 Anykščiuose įžiebta natūrali Kalėdų eglė

Anykščiuose įžiebta natūrali Kalėdų eglė

2025-12-05 22:19 klaipeda.diena.lt inf.

Penktadienio vakarą Anykščiuose įžiebta pagrindinė miesto Kalėdų eglė, atvėrusi duris į išskirtinę šių metų šventinę viziją – „Anykščiai – žydinti žiemos oazė“, praneša Anykščių rajono savivaldybė.

Anykščių Kalėdų eglės įžiebimas Anykščių Kalėdų eglės įžiebimas Anykščių Kalėdų eglės įžiebimas Anykščių Kalėdų eglės įžiebimas Anykščių Kalėdų eglės įžiebimas Anykščių Kalėdų eglės įžiebimas Anykščių Kalėdų eglės įžiebimas Anykščių Kalėdų eglės įžiebimas Anykščių Kalėdų eglės įžiebimas Anykščių Kalėdų eglės įžiebimas Anykščių Kalėdų eglės įžiebimas Anykščių Kalėdų eglės įžiebimas Anykščių Kalėdų eglės įžiebimas Anykščių Kalėdų eglės įžiebimas Anykščių Kalėdų eglės įžiebimas Anykščių Kalėdų eglės įžiebimas Anykščių Kalėdų eglės įžiebimas Anykščių Kalėdų eglės įžiebimas Anykščių Kalėdų eglės įžiebimas Anykščių Kalėdų eglės įžiebimas Anykščių Kalėdų eglės įžiebimas Anykščių Kalėdų eglės įžiebimas Anykščių Kalėdų eglės įžiebimas Anykščių Kalėdų eglės įžiebimas Anykščių Kalėdų eglės įžiebimas Anykščių Kalėdų eglės įžiebimas

Anykščiuose džiugina natūrali Kalėdų eglė, kuri papuošta gėlėmis ir šviesomis. Šalia jos iškilo gėlių skulptūros ir augalinių formų instaliacijos.

Šių metų šventinio Anykščių įvaizdžio simbolis – gėlė. 

Atėjusiųjų prie Kalėdinės eglutės laukė teatralizuota ir nuotaikinga programa su grupe „Kitava“, linksmas susitikimas su Kalėdų seneliu, smagūs pėdsekių nuotykiai ir vakaro dangų nušvietę fejerverkai.

„Šį vakarą mūsų miestas pasitiko šventinį laikotarpį ypatingai – ne tik girliandos, bet ir gausybė varpelių žiedų papuošė miestą. Gėlės tapo pagrindiniu šių metų dekoracijų akcentu, pripildydamos erdvę jaukumo, šilumos ir netikėto lengvumo“, – feisbuke rašė Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis. 

 

 

 

 

Šiame straipsnyje:
Anykščiai
Anykščių Kalėdų eglė
Anykščių rajono savivaldybė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų