Artėja karališkos skyrybos? Harry ir Meghan santuoka braška labiau nei bet kada

Įspėjimai apie vaikus – visuomenę padalijusi tema
Kaip rašo portalas „Mirror“, Prince Harry ir Meghan Markle neseniai nuotoliniu būdu dalyvavo knygos „The Amazing Generation“ pristatyme. Renginio metu Saseksų hercogas ir hercogienė kalbėjo apie išmaniųjų telefonų ir socialinių tinklų keliamus pavojus mažiems vaikams.
Knyga skirta skatinti vaikus daugiau žaisti, bendrauti ir patirti realų pasaulį, o ne gyventi ekranų apsuptyje. Harry ir Meghan gyrė autorius Jonathaną Haidtą bei Catherine Price, pabrėždami, kad jų tyrimai buvo „nepaprastai vertingi“.
Tačiau šie pasisakymai sukėlė audringą reakciją socialiniuose tinkluose.
Vieni internautai porą kritikavo, kaltindami nenuoseklumu: „Pamokslauja apie vaikų laikymą atokiau nuo socialinių tinklų, nors patys nuolat dalijasi savo vaikų gyvenimu internete.“
Kiti buvo dar griežtesni: „Jų nuomonė nereikšminga. Jie nėra kvalifikuoti kalbėti šiomis temomis ir nėra autentiški.“
Vis dėlto netrūko ir palaikymo. Vienas gerbėjas teigė, kad Meghan Markle yra svarbus pavyzdys jaunajai kartai, o kiti pabrėžė, jog poros keliama problema yra aktuali ir reikalinga diskusijų.
Britanija – santuokos lūžio taškas?
Tuo metu portalas „Express“ skelbia dar rimtesnes prielaidas apie poros ateitį. Pasak „TalkTV“ žvaigždės Marko Dolano, sprendimas dėl galimo princo Harry sugrįžimo į Jungtinę Karalystę esą tapo rimtų nesutarimų priežastimi.
Komentuodamas „YouTube“ kanale, Dolanas tvirtino, kad Harry jaučia nostalgiją gimtajai šaliai ir norą atkurti ryšius su šeima, o Meghan kategoriškai nenori grįžti į aplinką, kurią sieja su priešiškumu ir nuolatine kritika.
„Britanija pastatė jų santuoką ant lūžio ribos. Kai kurie šaltiniai tai apibūdina kaip provokuojančią ir ekstremalią įtampą santuokoje, ir Meghan tuo nėra patenkinta“, – teigė Dolanas.
Pasak jo, klausimas dėl Jungtinės Karalystės jau ne vienerius metus yra neišspręstas ir tapo pagrindine skilimo linija tarp Saseksų hercogo ir hercogienės, sukėlusia emocinį atstumą ir pasikartojančius ginčus už uždarų durų.
„Tai gali juos suplėšyti“
Papildomos informacijos pateikė ir „Radar Online“ šaltiniai. Vienas iš jų teigė, kad šis konfliktas yra „giliai emocinis“ ir „gali juos suplėšyti – tiek geografiškai, tiek emociškai“.
Vis dėlto pabrėžiama, kad įtampa nėra susijusi su meilės ar įsipareigojimo stoka: „Įtampa tarp jų nėra kilusi dėl jausmų išblėsimo, tačiau sprendimai dėl ateities kelia didžiulį spaudimą.“
Princas Harry praėjusį rudenį buvo trumpam susitikęs su tėvu Clarence House rezidencijoje, kai buvo peržiūrimas jo saugumo statusas Jungtinėje Karalystėje. Tuo tarpu Meghan Markle, anot „Express“, JK nebuvo grįžusi nuo karalienės laidotuvių 2022 metais ir, kaip teigiama, nenori atverti šio savo gyvenimo etapo iš naujo.
