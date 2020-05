„Artisto“ žvaigždė Agis laimėjo „Geriausiojo iš palmių šunelių“ apdovanojimą Kanuose

Nuostabiajam, jau užmigdytam terjerui Agiui iš „Oskarą“ laimėjusios juostos „Artistas“ (The Artist) penktadienį buvo suteiktas Kanų kino festivalio „Geriausiojo iš palmių šunelių“ (Palm Dog of Palm Dogs) apdovanojimas už puikiausią visų laikų šuns pasirodymą kine.

Kino pasauliui liūdint dėl koronaviruso pandemijos atšaukto Kanų kino festivalio, jo apdovanojimų ceremonija vyko virtualiai. Jos metu Dašas – Agio senas bičiulis ir dubleris, taip pat pasirodęs 2011 metų nebyliojoje komedijoje – vietoj Agio priėmė žaižaruojančiu stiklu inkrustuotą antkaklį.

Agis buvo užmigdytas prieš penkerius metus, būdamas 13 metų amžiaus, prieš tai sulaukęs šlovės Kanuose ir pakerėjęs visą pasaulį.

„Palmės šunelio“ apdovanojimas yra šuniška pagrindinio festivalio prizo, „Palmės šakelės“, versija, kurios kone taip pat trokštama. Tarp daugybės režisierių, laimėjusių šį itin vertinamą šuns antkaklį, yra Quentinas Tarantino (Kventinas Tarantinas), Noah Baumbachas (Noa Baumbakas) ir Jimas Jarmushas (Džimas Džarmušas).

Šį savaitgalį būtų įvykusi Kanų kino festivalio apdovanojimų ceremonija, tačiau koronaviruso pandemija visiškai pakeitė kino pasaulio kalendorių, priversdama sudvejoti ir dėl „Oskarų“ ceremonijos, turinčios įvykti kitų metų pradžioje.

Žiurkių konservai

„Palmės šunelio“ apdovanojimo steigėjas Toby Rose'as (Tobis Rouzas) naujienų agentūrai AFP sakė, jog nusprendė pagerbti Agį ne tik dėl to, kad šis buvo puikiausias Holivudo šuo per visą jau du dešimtmečius trunkančią „Palmės šunelio“ istoriją, bet ir todėl, kad šuo garbingai nešiojo laimėtą antkaklį viso filmo „Artistas“ viešinimui skirto pasaulinio turo metu.

„Kiekvienais metais žurnalistai klausia: „Ar sulauksime laiko, kai filmuose šunys nebepasirodys?“ – kalbėjo jis ir pridūrė, kad ateinančiais metais „Palmės šunelio“ apdovanojimas bus teikiamas jau 20 kartą, bet nei šunys, nei režisieriai nenuvilia keturkojų pasirodymais kine.

Q. Tarantino prisipažino, kad praeitais metais jis išties norėjo, kad antkaklį laimėtų jo „nuostabioji aktorė Brendi“, amerikiečių pitbulio veislės kalytė, kuri su pasimėgavimu rijo žiurkių konservus ir negailestingai draskė piktadarius šiurpioje paskutinėje filmo „Kartą Holivude“ (Once Upon A Time... In Hollywood) scenoje.

„Aš jai jo neatiduosiu – jis gulės ant mano židinio atbrailos“, – didžiuodamasis AFP reporteriui sakė režisierius po to, kai šuo, kuris tik per plauką savo šlove neužgožė Brado Pitto (Bredo Pito), laimėjo apdovanojimą.

Agio treneris Omaras Von Mulleris (Omaras Von Miuleris), kuris taip pat dirbo filmo „Kartą Holivude“ kūrėjų komandoje, sakė, kad „Palmės šunelio“ apdovanojimas buvo filmo „Artistas“ sėkmės ir pasakiškos kelionės link „Oskaro“ pradžia.

„Tuo metu net neįsivaizdavome, kaip filmui seksis, o [gavus šį apdovanojimą, apie „Artistą“] ėmė kalbėti visi“, – iš savo namų Los Andžele, kuriuose pilna Agio portretų, AFP žurnalistui pasakojo O. Von Mulleris.

„Jis dievino dėmesį“

„Agis buvo labai ypatingas draugas. Jis buvo šeimos narys, jam patiko dirbti ir jis dievino dėmesį, kurį gaudavo filmavimo aikštelėje. Agis amžinai liks mūsų širdyse“, – pasakojo O. Von Miuleris.

„Tokie apdovanojimai kaip „Palmės šunelis“ mus labai svarbūs, nes jais įvertinamas [šunų trenerių] darbas“, – teigė vyras.

O. Van Mulleris įsitikinęs, kad nėra jokios kitos sėkmingos šunų dresūros paslapties kaip tik meilė gyvūnams, aistra darbui ir rūpinimasis, kad šunys „mėgautųsi tuo, ką daro, nejausdami įtampos“.

„Iš pradžių viskas vyksta labai lėtai, reikia labai daug kantrybės ir meilės šunims“, – tvirtino vyras.

T. Rose'as savo ruožtu sakė, kad „Palmės šunelio“ apdovanojimo mastas ir svarba išaugo įsteigus „Šumanitarinį“ prizą, kuriuo, be kita ko, buvo pagerbtas britų socialinio realizmo meistras Kenas Loachas (Kenas Loučas), trikojį šunį pavertęs vienu iš pagrindinių savo filmų atributų.

„Jis reprezentuoja atstumtąjį“, už kurį K. Loachas kovoja kone visą savo ilgą karjerą, sakė T. Rose'as.

„Kenas sukūrė nuostabią alegoriją ir net papasakojo mums apie šunų atrankas“, – AFP pasakojo T. Rose'as.

Ar galite įsivaizduoti akimirką, „kai turite pasakyti trikojui šuniui: „Atleisk, vaidmens šįkart negavai“, juokavo T. Rose'as.