Ašarų nesuvaldžiusi Laisva prabilo apie žlugusią santuoką: nepavyko

Nors buvo pagirti už tai, kad meistriškai sukontroliavo balsus, Mindaugo Diliauto ir Laisvos duetas leido prasiveržti emocijoms. Atlikdama Kastyčio Kerbedžio baladę „Nakty“ Laisva pravirko, o nusiraminti bandė partnerio glėbyje.
Dar prieš lipant į sceną buvęs kunigas, ūkininkas negailėjo pagyrų Laisvai.
„Man svarbiausia, kad turiu partnerę, apie kurią svajojau. Ji išpildo viską, ko galiu tikėtis iš partnerės“, – kalbėjo „Žvaigždžių duetuose. Nauja era“ žibantis M. Diliautas.
Duetas nepaliko abejingų – komisijos narys Vytautas Lukočius pripažino, kad baladę „Nakty“ jį taip pat graudina.
Dirigentas gyrė duetą už ramybę atnešusį ir dainos grožį atskleidusį pasirodymą.
„Sėdėjote ir galėjau klausytis, žiūrėti. Netrukdėte dainai skambėti. Aš kaifavau nuo to, labai džiaugiuosi“, – kalbėjo projekto komisijos narys.
Nors scenoje dėmesį kaustė įspūdingas ir galingas Mindaugo Diliauto balsas, pagrindiniu pasirodymo akcentu virto Laisvos emocijos – moteris nesuvaldė ašarų.
Dainininkė atskleidė, kad daina surezonavo su tuo, ką išgyveno ji pati – neseniai žlugo Laisvos santuoka.
„Kažkaip asmeniškai priėmiau šią dainą. Pasirodymu norėjome atskleisti tokią meilę, kuri galbūt nepavyko. Mano gyvenime irgi nutiko taip, kad mano meilė nepavyko. Labai asmeniškai į tai pasižiūrėjau. Džiaugiuosi, kad sugebu įsigyventi į dainą. Tiesiog ašaros automatiškai pasirodė veide“, – atviravo Laisva.
Trečiąją „Žvaigždžių duetų. Nauja era“ savaitę Laisva ir Mindaugas užėmė 4–5 vietą.
LNK.LT primena, kad apie skyrybas su vyru Laisva prabilo 2025 m. liepos viduryje socialiniame tinkle „Instagram“.
„Daugiau šita tema kol kas nežadu nieko komentuoti. Tiesiog noriu, kad paliktumėte mane ramybėje su šituo klausimu, kur tas vyras. Tai to vyro nėra. Tiesiog taip paprastai, mes kartu nebegyvenam. Tiek žinių. Todėl atostogauju su sūnumi ir tuo esu labai patenkinta, laiminga. Ir labai prašau jūsų, būkit kažkaip mandagesni. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai visiškai nesidomiu, kas su kuo gyvena ar negyvena. Ypatingai to neturėtų daryti žmonės, kurie manęs visiškai nepažįsta“, – tuomet dėstė Laisva.
Dainininkė ir „KK2“ reporterė su vyru Rolandu susituokė prieš dešimtmetį, 2015 m. rugpjūtį. Tuomet jos vaiko tėvas Rolandas atlikinėjo bausmę Alytaus pataisos namuose.
