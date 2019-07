Atlikėja Jurga: trys koncertai trijose Baltijos šalyse

„Labai smagu buvo vėl po ilgesnės pertraukos apsilankyti Estijoje. Juk čia įvyko vienas pirmųjų mano pasirodymų – konkurse „Fizz Superstar“ dar 2002-aisiais, todėl sugrįžti į šią šalį visuomet ypatinga“, – sakė Jurga. Šiemet jai buvo patikėta atidaryti festivalį „Rock in Haapsalu“, kurio pagrindinėmis žvaigždėmis tapo Katie Melua, Chrisas de Burghas ir Jamesas Morrisonas.

Jurgą pradžiugino koncerto metu užsimezgęs ryšys su publika. Pradėjusi pasirodymą kūriniu „+37°“, Jurga atliko savo hitus „Dance“, „Running“, „So Blue“, „5th Season“, „No Pain No Gain“. Atlikdama kūrinį „Smėlio žmonės“ dainininkė apjungė lietuvišką ir anglišką jo versijas. Publika gerai priėmė ir lietuviškas Jurgos dainas „Angelai“, „Aukso pieva“, „Nebijok“, „Saulė vandeny“, o per „Bro“ mielai paskui Jurgą kartojo šokio judesius.

Po koncerto Jurga su savo muzikantais leido laiką K. Melua draugijoje. Išvakarėse Lietuvoje koncertavusi sakartvelų kilmės dainininkė sakė, kad jai teko internete išgirsti prieš kelis mėnesius viename koncertų Jurgos atliktą jos kūrinių „Nine Million Bicycles“ ir „The Flood“ „koverį“. Dainininkės šiltai bendravo ir pasidarė kelias nuotraukas atminčiai.

Savo vasaros koncertuose Jurga pristato pernai išleistą rinktinį albumą „Ten, kur tu – Geriausios dainos“. Taip pat į programą įtraukė šįmet dešimtmetį mininčio albumo „+37° (Goal of Science)“ kūrinių, tokių kaip „Living Like You Said“, „Drugys“, „Rykliai ir vilkolakiai“ ir kitus. Šios sukakties proga muzikos agentūra M. P. 3 rudenį išleis albumo „+37° (Goal of Science)“ riboto tiražo paveikslinę vinilo plokštelę.

Jurga itin mėgsta koncertuoti prie Baltijos jūros, todėl surengusi pasirodymus Lietuvos, Latvijos ir Estijos pajūryje, dainininkė prie jūros pasiliks ilgiau ir rugpjūčio 3 dieną Nidoje muzikos gerbėjus pakvies į solinį koncertą „Nida Stories“, kuris įvyks Evangelikų liuteronų bažnyčioje.