Nuskambėjus pergalę skelbiančio konfeti salvei, jis dar kurį laiką stovėjo apstulbęs ir negalėjo patikėti, kad pagaliau peržengė ribą, apie kurią seniai svajojo.
„Auksiniame prote“ pirmąkart dalyvavau dar pirmame sezone, 2014 metais, ir visus beveik vienuolika metų po kiekvieno filmavimo galvodavau, kad daugiau ten negrįšiu, nes kai kurie pralaimėjimai buvo labai skaudūs. Po šitos pergalės pagaliau galiu ramiai žiūrėti į savo ateitį „Auksiniame prote“. Iš pradžių – Vasaros lyga, vėliau – pagrindinis sezonas“, – ambicijų neslepia naujasis vasaros sezono čempionas.
P. Ambrazevičiui su nugalėtojo laurais atiteko ir 2 000 eurų piniginis prizas, ir bilietas į naujojo „Auksinio proto“ sezono finalinį etapą. Antrąją vietą „Auksinio proto. Vasaros lygoje“ pelnė ilgoje ir sunkioje kovoje vos per sprindį pralaimėjęs politikų pogrupiui atstovavęs buvęs parlamentaras Giedrius Surplys, jis apdovanotas 1 000 eurų. Trečioji vieta ir 500 eurų atiteko antrojo šanso pogrupiui atstovavusiam teisininkui Rimantui Petrauskui.
„Auksinio proto. Vasaros lygos“ finale dėl pergalės kovojo ir pareigūnų pogrupiui atstovavęs Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės Kazimiero Skučo pasienio užkardos logistas Gražvydas Ažna, geriausiems viktorinos „Kas ir kodėl?“ žaidėjams atstovavęs vadybininkas Žydrūnas Jonušas ir „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ alumnų pogrupio garbę gynęs abiturientas Haroldas Mockevičius.
Jau kitą penktadienį, rugsėjo 5-ąją, įprastu laiku 21 val. 30 min., „Auksinio proto“ vedėjai Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas kviečia LRT TELEVIZIJOS žiūrovus stebėti naująjį, jau 12-ąjį žaidimo sezoną. Jame vedėjai žada dar daugiau intrigos ir azartiškų intelekto kovų.
„Auksinio proto. Vasaros lygos“ nugalėtojas – komikas Paulius Ambrazevičius
Visą vasarą intelektine pramoga LRT TELEVIZIJOS žiūrovus džiuginusi „Auksinio proto. Vasaros lyga“ penktadienio vakarą pasiekė aukščiausią tašką – įvyko finalas. Jame žiniomis ir sėkme susirungė šeši geriausi lygos žaidėjai iš kiekvieno pogrupio, o nugalėtoju tapo TV žvaigžde prisistatantis komikas, LRT laidos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ vedėjas Paulius Ambrazevičius.
Nuskambėjus pergalę skelbiančio konfeti salvei, jis dar kurį laiką stovėjo apstulbęs ir negalėjo patikėti, kad pagaliau peržengė ribą, apie kurią seniai svajojo.
Naujausi komentarai