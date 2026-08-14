Billo Gateso dukrai – rimti nemalonumai

„Phia“ – skaitmeninė apsipirkimų asistentė, kurią Ph. Gates įkūrė kartu su Sophia Kianni, rašo „New York Post“.
Startuolis veikia kaip naršyklės plėtinys, kuris aptinka nuolaidų kodus internetinėse parduotuvėse.
Startuolio bendraįkūrėja B. Gateso dukra sulaukė kritikos po to, kai plėtinys tariamai pasisavino pardavimus, kurių nesugeneravo, rašo TMZ.
Šaltiniai „Bloomberg“ atskleidė, kad Ph. Gates ir S. Kianni apie šią praktiką, vadinamą „cookie stuffing“, tariamai žinojo nuo gruodžio mėnesio.
„Kai tik buvome informuoti, mūsų komanda per naktį dirbo, kad nustatytų ir sušvelnintų problemą, nuo to laiko viską išsprendėme“, – dar liepą sakė „Phia“ atstovas spaudai.
Tačiau, anot „Bloomberg“, pasirodžiusi nauja informacija pasakoja visiškai kitokią istoriją, esą Ph. Gates ir S. Kianni tariamai sąmoningai dalyvavo „cookie stuffing“ schemoje.
„Cookie stuffing“ – sukčiavimo rūšis, apimanti neleistinų slapukų naudojimą.
„Phia“ veikia kaip savotiškas apsipirkimo asistentas, o vartotojams įdiegus „Phia“ plėtinį naršyklėje, pavyzdžiui, „Chrome“, jis gali padėti jiems rasti kuponus ar nuolaidų kodus prieš atsiskaitant internetu. Todėl įmonė gauna komisinį mokestį iš partnerio mažmenininko, kai pirkimas atliekamas naudojantis plėtiniu.
Problema ta, kad plėtinys taip pat apgaulingai pranešė, jog „Phia“ generavo pardavimus, net kai jų produktas nebuvo naudojamas.
Naujame pareiškime „Phia“ atstovas spaudai kelioms žiniasklaidos priemonėms teigė, kad problema buvo pašalinta daugiau nei prieš mėnesį, liepos 7 d.
Remiantis tariama „Slack“ žinute, „cookie stuffing“ sudarė maždaug 51 proc. pardavimų, kuriuos birželio mėnesį sugeneravo plėtinys.
Advokatė Ariel Givner platformoje „X“ paskelbtame įraše perspėjo, kad tokia neteisėta praktika gali turėti rimtų pasekmių.
„JAV teismuose tai paprastai traktuojama kaip federalinis sukčiavimas elektroniniu būdu. Gali būti skirta maksimali bausmė – iki 20 metų laisvės atėmimo, plius baudos, žalos atlyginimas“, – rašė A. Givner.
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