Buvusi A. Vilčinsko žmona Rūta prabilo apie trečią santuoką ir sutuoktinį

Lygiai prieš trejus metus savo interviu apie skyrybas praėjus vos mėnesiui po jų Rūta savo santykius su 29-eriais metais vyresniu dainininku Arvydu Vilčinsku vadino pamoka, ragino moteris nenerti į santykius stačia galva ir tvirtino, kad amžiaus skirtumas meilei iš tiesų yra kliūtis. Šiandien Rūtos gyvenimas apvirtęs aukštyn kojomis. Praėjusių metų rugpjūtį ji trečią kartą ištekėjo už jonaviškio, dvejais metais vyresnio Tomo Zadarnausko, o prieš mėnesį susilaukė dukters Ugnės.

„Baiminausi pradėti naujus santykius, kad vėl su vaikeliu į kažkur įbrisiu ir vėl kas nors nepavyks... Čia trečias vyras, ne paslaptis, ką aš tada darysiu, jei vėl nepasiseks... Tačiau norint būti laimingu, reikia bandyti, ir neleisti baimėms nugalėti... Be to, Tomas pasirodė jautrus žmogus, labai greitai supažindino su tėvais“, – laidoje „Nuo... Iki...“, rodomoje šį pirmadienio vakarą, 20 val., per LNK, pasakos R. Gajauskaitė-Zadarnauskienė.

Rūta sako neplanavusi nei naujos draugystės, nei juo labiau santuokos. Viskas įvyko savaime ir labai greitai. Su tuomet dar būsimu vyru ji susipažino grįždama iš naktinio klubo – jis buvo draugų draugas, pavėžėjęs namo. Tik vėliau Rūta sužinojo, kad draugai seniai planavo supažindinti ją su Tomu, todėl pavėžėjimas buvo suorganizuotas specialiai.