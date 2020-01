D. Virbilaitė ryžosi išvaizdos pokyčiams: geriausia motyvacija – drabužiai

Dainininkė neslepia, kad dietų ji išbandžiusi nemažai, o prieš šventes laikytis dar vienos ją pastūmėjo noras sugrįžti į senąją savo išvaizdą. „Tiesiog mėgstu save tokią, kokia esu, mėgstu savo apkūnumą ir svorį, bet noriu jį reguliuoti ir prisižiūrėti. Dabar buvau pasiekusi maksimumą, kurio man jau buvo šiek tiek per daug“, – pasakoja Donata. Mergina pamini, kad labiausiai ji nori vėl įtilpti į senąsias sukneles ir mėgstamus kostiumėlius.

Šventinis laikotarpis nėra lengvas tiems, kurie nori suvartoti mažiau kalorijų, bet Donatai tai nesukėlė daug vargo. „Dietos jau laikausi kurį laiką, skrandis susitraukė, atsisakiau cukraus. Nesinorėjo labai daug valgyti“, – sako Donata. Dainininkė atskleidžia, kad pagundų kilo ir joms nepasiduoti buvo per daug sunku, kai reikėjo aplankyti visus artimuosius bei draugus. „Būna, kai sėdi pas mamą, visą maistą žinai, nes panašų gamina per visas šventes. Bet kai nueini pas draugę, ten maistas neragautas, atrodo norisi visko išmėginti. Tai per šventes daviau sau dvi cheat day (liet. įkrovos diena). Bet dabar, po švenčių, bandau grįžti į režimą ir jau beveik pavyko“, – pasakoja atlikėja.

Asmeninio archyvo nuotr.

Laikantis dietos svarbu susikoncentruoti į siekiamą tikslą, Donata nedaugžodžiauja, geriausia motyvacija – rūbai. „Jei atvirai, aš neturiu jokių patarimų, tikriausiai didžiausia motyvacija – pasikabinti prie šaldytuvo suknelę, į kurią nori vėl įtilpti, ir į ją žiūrėti“, – juokiasi pašnekovė.

Donatą galima stebėti „Muzikinės kaukės“ projekte, kuriame žiūrovai jau spėjo pamatyti atlikėjos įvairiapusiškumą ir talentą. Projektas eina į pabaigą, vasario 1-ąją – šou finalas, kuriame susikaus keturi favoritai. Įtampa didžiulė, visi dalyviai laukia dienos, kai galės sužinoti, kas tie išrinktieji. „Mano visi iki šiol buvę įsikūnijimai buvo visiškai išėjimas iš savęs, aš esu visiškai kitokia nei mano įkūnyti atlikėjai, jie buvo mano priešingybės“, – pasakoja dainininkė ir neslepia, kad tikisi patekti į finalą.

Šio šeštadienio laidoje dalyvė įkūnys regio muzikos grupę „Inner Circle“: „Tai mano mėgstamiausias pasirodymas“, – iš karto juokdamasi pasakoja Donata. Atlikėja mano, kad šis pasirodymas buvo didžiausias iššūkis dėl dainos ir sukurto įvaizdžio. „Didesnio išėjimo iš komforto zonos, tikriausiai, nebegalėjo būti“, – juokiasi atlikėja.

Pamatyti Donatos ir kitų dalyvių pasirodymus bus galima jau šeštadienį, 19.30 val., per BTV. Renginių vedėjas Tomas Legenzovas taps pop scenos dievaite Britney Spears, radijo laidų vedėjas Haroldas Šklėrius įkūnys grupę „Coldplay“, o dainininkė Julija Jegorova virs atlikėja Jessie J.