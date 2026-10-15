Dainininkė Céline Dion turės savo lėlę Barbę

58 metų Kanados atlikėja socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo lėlės nuotraukomis. Barbė vilki ilgą tamsiai mėlyną suknelę, o jos kaklą puošia grandinėlė su mėlynu širdies formos pakabuku. Pasak „Mattel“, šį papuošalą įkvėpė „garsusis mėlynas širdies formos deimantinis vėrinys“ iš filmo „Titanikas“, kurio pagrindinę dainą – hitą „My Heart Will Go On“ – atliko C. Dion.
„Tikiuosi, kad ši lėlė paskatins visus drąsiai išreikšti save, siekti savo svajonių ir tikėti savo balso galia“, – „Mattel“ citavo „Grammy“ apdovanojimų laureatę.
Barbių gamintoja jau anksčiau pagerbė ir kitas dainininkes, sukurdama jų atvaizdo lėles. Tarp jų – Whitney Houston, Tina Turner ir Helene Fischer.
Praėjusį mėnesį C. Dion po šešerių metų pertraukos sugrįžo į sceną Paryžiuje. 2022 m. dainininkė viešai paskelbė serganti reta autoimunine liga. Nuo tada ji koncertuodavo tik retkarčiais.
Naujausi komentarai