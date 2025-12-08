Dainininkė Katy Perry ir buvęs Kanados premjeras Justinas Trudeau paviešino savo romaną

Taip ji patvirtino spėliones, kad jiedu susitikinėja.
Vėlų šeštadienio vakarą 41-erių hito „California Gurls“ atlikėja savo paskyroje, turinčioje 202 mln. sekėjų, pasidalijo nuotraukų ir įrašų serija. Vienoje iš nuotraukų pora matyti susiglaudusi skruostais.
Seriją, kurioje taip pat yra vaizdo įrašų, kaip pora ragauja sušius, K. Perry pakomentavo trumpai: „Tokijo laikas turo metu ir dar daugiau.“ Prie įrašo pridėti gėlių ir raudonos širdelės jausmaženkliai.
Nei K. Perry, nei 53-ejų J. Trudeau, kuris Kanados vyriausybei vadovavo 2015–2025 metais, oficialių komentarų apie savo santykius žiniasklaidai nėra pateikę.
Tačiau J. Trudeau liepos mėnesį buvo pastebėtas dainininkės koncerte, o apie garsenybes rašanti naujienų svetainė TMZ pakurstė gandus parodydama vaizdo įrašą, kuriame pora matoma susikibusi rankomis, kai spalį Paryžiuje buvo švenčiamas atlikėjos gimtadienis.
Ketvirtadienį J. Trudeau savo paskyroje iš naujo paskelbė nuotrauką, kurioje jiedu pozuoja su buvusiu Japonijos premjeru Fumio Kishida (Fumiju Kišida) ir jo žmona Yuko (Juko).
„Buvo puiku tave pamatyti, @kishida230. Katy ir aš labai džiaugėmės turėdami galimybę prisėsti su tavimi ir Yuko“, – rašė buvęs Kanados lyderis.
