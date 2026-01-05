Dijora Petrikonytė atvirai apie išgyvenimus laukiantis sūnaus: tai buvo mirties ir gyvybės klausimas

Pasakodama apie pasirinkimą tarp gyvybės ir mirties, karjeros ir motinystės, 29-erių Dijora šiandien šypsosi. Tiesa, kaip netrukus prisipažins, tuomet, kai teko atsisakyti viliojančio pasiūlymo vesti net dvi televizijos laidas, ir du mėnesius gyventi lovos režimu, kad išsaugotų dar negimusį sūnų, nebuvo lengva ne tik jai, bet ir jos sužadėtiniui Andriui.
„Andrius baisiausiai išgyveno – vaikščiojo tarsi žemę pardavęs", – pasakos Dijora. Ką ji išgyveno žinodama, kad bet kurią dieną antrasis nėštumas gali nutrūkti? Kodėl mamos kasdienybę socialiniuose tinkluose ji rodo be pagražinimų? Ir kodėl daro viską, kad nebūtų finansiškai priklausoma nuo vyro?
