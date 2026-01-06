Nuomonės formuotoja Ieva Swan apie keliones, kurios pakeitė požiūrį

„Aš niekada neieškojau vienos tobulos Azijos šalies. Aš žinau, kad Azija yra be galo skirtinga, todėl ir stengiuosi ją pažinti kuo plačiau“, – sakė Ieva.
Per pastaruosius metus ji lankėsi ne vienoje Azijos šalyje – nuo Tailando ir Balio salos iki Maldyvų ar Singapūro, tačiau būtent Šri Lanka, Vietnamas ir Filipinai tapo tomis kryptimis, kurios ryškiausiai atskleidė, kaip skirtingai kelionės gali „suveikti“ žmogui.
Pasak jos, nors klimatas daugelyje šalių gali būti panašus, visa kita skiriasi radikaliai: „Maistas, žmonės, kultūra, tikėjimas, architektūra, gamta – viskas visiškai kitaip.“
Moteris atvirai sako, kad ją dažnai vadina keliautoja, o ne turiste, ir tai nėra atsitiktinumas.
„Man turistinės vietos gali būti gražios, bet didžiausia kelionės pramoga yra įsilieti į vietinę kultūrą. Valgyti vietinius patiekalus, būti tarp vietinių žmonių, pajusti, kaip jie iš tikrųjų gyvena“, – pasakojo I. Swan.
Kelionių agentūros „Kelionių akademija“ ekspertė Igna Grinė pastebi, kad toks požiūris šiandien tampa vis dažnesnis.
„Keliautojai vis dažniau ateina ne ieškodami gražiausios ar populiariausios šalies, o bandydami suprasti, ko jiems šiuo metu reikia emociškai. Kelionė tampa ne tik maršrutu žemėlapyje, bet ir asmeniniu procesu, todėl labai svarbu suderinti kryptį su žmogaus lūkesčiais ir gyvenimo etapu. Kai Ieva atėjo dėliotis savo Azijos kelionių, mes pirma kaip ir visų klausėme: ko tikiesi, ko nori, kokių patirčių ieškai. Ir pagal tai kartu kūrėme kelionių planus“, – sakė I. Grinė.
Šri Lanka: priminimas apie paprastus dalykus
Paklausta apie Šri Lanką, I. Swan nekalbėjo apie „top“ vietas.
„Pirmiausia prisimenu maisto valgymą rankomis vietinėse vietose. Mes stengėmės taip valgyti visada. Taip pat samosas gatvėse – būtina paragauti. Ir, aišku, banglentės Weligamoje bei legendinė kelionė traukiniu per kalnus“, – vardijo ji.
Šri Lanka jai tapo labiau jausmu nei kryptimi.
„Negaliu sakyti, kad ši šalis mane pakeitė, bet ji labai aiškiai priminė, kaip svarbu vertinti paprastus dalykus ir džiaugtis mažais momentais“, – sakė nuomonės formuotoja.
Jos nuomone, ši kryptis labiausiai tinka tiems, kurie mėgsta tyrinėti, būti gamtoje ir jausti lėtesnį gyvenimo tempą.
Pasak I. Grinės, tokiose kelionėse ypač svarbūs lūkesčiai.
„Žmonės dažnai nustemba, kaip stipriai juos paveikia paprasti dalykai – kasdienis maistas, buvimas gamtoje, pasikeitęs laiko pojūtis. Tačiau tam reikia nusiteikimo ir supratimo, kad kelionė nėra tik pabėgimas, o ir buvimas su savimi“, – pažymėjo moteris.
Vietnamas: chaosas, kuris turi savo tvarką
Vietnamas Ievai buvo visai kitoks.
„Kadangi tai nebuvo mano pirma šalis Azijoje, eismas manęs neišgąsdino – jis labai panašus į Bankoką“, – šypsojosi I. Swan.
Tačiau labiausiai ją nustebino kasdienės detalės: „Labai įstrigo mažytės kavinės, labai maži staliukai ir kėdutės. Iš pradžių atrodo keista, bet tada supranti – taip tiesiog sutalpinama daugiau žmonių.“
„Vietnamas labai įvairus, – sakė Ieva. – Nuo miesto šurmulio iki visiškos ramybės ir kalnų gamtos, kurią gali pasiekti vos šiek tiek pavažiavus.“
Nors pamoką, kurią moteriai davė ši šalis, ji dar tik bando įvardyti, pati patirtis jai buvo apie lėtą, gilesnį pažinimą.
I. Grinė pastebėjo, kad Vietnamas dažnai traukia žmones, kurie neskuba.
„Tai kryptis tiems, kurie nori ne tik pamatyti, bet ir suprasti. Tokiose kelionėse labai svarbu būti atviram, skirti laiko, nebandyti visko suspėt. Mūsų darbas dažnai yra padėti žmogui tai suprasti dar prieš kelionę“, – sakė ji.
Filipinai: paleisti kontrolę
Filipinai Ievai buvo svajonių šalis.
„Tai tikras gamtos perlas – kiekviena sala beprotiškai graži, balto smėlio paplūdimiai, šiltas vandenynas“, – pasakojo moteris.
Tačiau ši kelionė tapo svarbi ne tik dėl vaizdų.
„Keliavau taifūnų sezono metu. Kai kurios kelionės buvo atšauktos dėl vėjo ir pavojaus. Ir tada supratau, kad ne viską galiu kontroliuoti, – sakė Ieva. – Audrų mes nekontroliuojame, bet galime prisitaikyti. Būtent to ši kelionė mane ir išmokė.“
Pasak kelionių ekspertės, tokiose situacijose labai svarbus realistiškas požiūris.
„Žmonės, kurie supranta, kad kelionė gali keistis, ją išgyvena daug ramiau ir giliau. Todėl planuojant svarbu pasiruošti ne tik maršrutui, bet ir netikėtumams“, – pažymėjo Igna.
Geriausia šalis – ne žemėlapyje
Paklausta, kuri šalis ją nustebino labiausiai, Ieva atsakė nedvejodama: „Visos. Filipinai – tikras gamtos perlas. Šri Lanka – labai kontrastinga ir gyva. Vietnamas – visiškai kitoks nei kitos Azijos šalys, kuriose buvau“.
I. Grinės teigimu, Ievos patirtis labai tiksliai atspindi šiandieninį keliavimo suvokimą.
„Vis rečiau ieškoma vienos geriausios šalies, labiau norima kelionės, kuri atitiktų žmogaus nuotaiką, gyvenimo etapą ir vidinius poreikius. Todėl kelionių planavimas šiandien tampa dialogu, o ne pasirinkimu iš sąrašo“, – sakė ekspertė.
