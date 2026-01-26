Egidijui Dragūnui – svarbi žinia dėl jo namo

2017 metų birželio 8-osios privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminas pratęstas iki šių metų liepos 30 dienos.
Tai reiškia, kad E. Dragūno namas Vilniuje, Pavilnių regioniniame parke, dar gali stovėti, nors nuo 2017 metų reikalaujama pašalinti savavališkos statybos padarinius. Dėl to E. Dragūnas su inspekcija jau daug metų bylinėjasi įvairiuose teismuose.
Inspekcija siekia, kad būtų panaikintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2015 metais išduotas statybos leidimas, įpareigojant E. Dragūną nugriauti pastatą ir sutvarkyti statybvietę.
Namo savininkas pasirinko siekia savavališkos statybos įteisinimo.
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos privalomojo nurodymo įvykdymo terminas vis buvo pratęsiamas. Bet praėjusių metų vasarį Regionų administracinis teismas netenkino prašymo dar kartą pratęsti šį terminą. Dėl to E. Dragūnas kreipėsi į LVAT.
LVAT sprendimas neskundžiamas.
Naujausi komentarai