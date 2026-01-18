Tiriamosios žurnalistikos centrui „Siena“ – gera žinia iš teismo

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) sausio 13 dieną neskundžiamu sprendimu atmetė V. Kolesnikovo skundą, kuriuo jis prašė panaikinti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos nutarimą, jog žurnalistai skelbdami informaciją apie „PhosArgo“ vadovą nepažeidė jo teisės į privatų gyvenimą bei tenkino visuomenės interesą žinoti apie galimus sankcijų Rusijai pažeidimus.
LVAT paliko galioti 2024 metų gegužės 7 dienos Regionų administracinio teismo sprendimą sutikęs su jo pozicija, kad V. Kolesnikovas laikytinas viešu asmeniu.
„(Žurnalistų etikos – BNS) inspektoriaus pozicija V. Kolesnikovą vertinti kaip viešąjį asmenį (...) yra pakankamai akivaizdi. (V. Kolesnikovo – BNS) atvaizdas skelbiamas išskirtinai siekiant informuoti visuomenę apie šio pareiškėjo darbinę veiklą, todėl asmuo, valdantis įmonę, susijusią su priešišku politiniu režimu, neturi ir negali tikėtis absoliutaus privatumo“, – konstatavo teismas.
Tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“ 2022 metų kovą paskelbė tyrimą ir jo vaizdinę versiją atskleisdamas, jog „PhosAgro Baltic“ valdančios „PhosAgro“ grupės galutiniai naudos gavėjai – Rusijos oligarchų Gurjevų šeima bei akademikas iš Sankt Peterburgo Vladimiras Litvinenka, vadovavęs dabartinio Rusijos prezidento Vladimiro Putino disertacijai.
ES sankcijų sąraše tuomet atsidūrė ir netrukus pasitraukęs „PhosAgro“ vadovas Andrejus Gurjevas jaunesnysis.
V. Kolesnikovas buvo nufilmuotas „Sienos“ tyrimo vaizdinėje versijoje, kai atidaręs „PhosAgro“ būstinės duris atsisakė kalbėti su žurnalistu.
Verslininkas tuomet pateikė skundą žurnalistų etikos inspektoriui dėl pažeistos teisės į jo atvaizdą ir privatų gyvenimą, tačiau ji skundą atmetė motyvuodama, kad tyrimas atskleidė visuomenei ypač reikšmingą informaciją apie bendrovės sąsajas su Rusijos įmone, kurios vienam vadovų galiojo ES sankcijos.
„PureFert“ vadovas V. Kolesnikovas vėliau teismams aiškino, kad žurnalistai be jo sutikimo viešino apie jį duomenis ir panaudojo jo atvaizdą, o žurnalistų etikos inspektorius nepagrįstai nutarė, kad įmonės vadovas turi ryšių su Rusijos politine vadovybe, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir dėl to negali tikėtis jokio privatumo.
Savo ruožtu „Siena“ bei jos tyrimą skelbęs LRT portalas teismui nurodė, jog V. Kolesnikovą dėl jo ryšių su Kremliumi galima laikyti viešu asmeniu, o apie jį skelbta informacija susijusi su esminiais Lietuvos ir ES interesais dėl sankcijų Rusijai bei mėginimų jas apeiti.
„(Žurnalistų etikos inspektoriaus – BNS) sprendimas yra pakankamai motyvuotas, jame nurodytas teisinis ir faktinis pagrindai, kitos šiam administraciniam sprendimui įtakos turėjusios aplinkybės“, – pabrėžė LVAT.
„PureFert Baltic“ į viešai skelbiamą tarptautinių sankcijų apribotų įmonių sąrašą dėl sąsajų su Rusijos milijardieriumi Andrejumi Gurjevu įtraukta 2022 metų balandį, tuomet įšaldytos bendrovės akcijos bei lėšos.
Registrų centro duomenimis, vienintelė „PureFert Baltic“ akcininkė – Kipro įmonė „Purefert Limited“.
