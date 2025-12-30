LVAT atmetė Waldemaro Urbano skundą dėl rinkimų laikotarpiu dalintų saldžių dovanų

Teismas atmetė dabartinio Ekonomikos ir inovacijų viceministro, Vilniaus rajono tarybos nario skundą ir paliko galioti Regionų administracinio teismo sprendimą.
Bylose vertintas VRK sprendimas, kuriuo konstatuota, kad W. Urbanas, dalyvaudamas kalėdiniuose renginiuose Vilniaus rajone, pažeidė Rinkimų kodekso nuostatas.
LVAT sprendimas – galutinis ir neskundžiamas.
VRK nustatė, kad renginių metu vaikams buvo dalijamos saldžios dovanos, įsigytos Lietuvos lenkų sąjungos (LLS) lėšomis ir pažymėtos šios organizacijos simbolika, o renginiuose dalyvavo ir pasisakė politinės kampanijos dalyviai.
LVAT pabrėžė, kad nors dovanos buvo skirtos vaikams, renginiuose dalyvavo ir jų tėvai – rinkėjai, o pats politiko dalyvavimas ir viešas pasisakymas galėjo objektyviai prisidėti prie politiko ir jo atstovaujamos politinės jėgos žinomumo didinimo.
Teismo vertinimu, tokie veiksmai rinkimų kampanijos laikotarpiu laikytini netiesioginiu rinkėjų papirkimu ir sąžiningų bei garbingų rinkimų principų pažeidimu.
LVAT pažymėjo, kad rinkimų teisės normomis siekiama užtikrinti laisvą ir nešališką rinkėjų apsisprendimą, todėl rinkimų kampanijos metu politikams taikomi itin aukšti skaidrumo, atsakomybės ir neutralumo standartai. Teismo vertinimu, net ir nepolitiniais atrodantys veiksmai turi būti vertinami pagal jų galimą poveikį rinkėjų valiai.
Anot teisėjų kolegijos, materialinės naudos suteikimas rinkimų kampanijos laikotarpiu neturi būti tiesiogiai siejamas su konkrečiu rinkėjo pasirinkimu, kad būtų laikomas rinkėjų papirkimu. Pakanka nustatyti, jog tokie veiksmai objektyviai gali sudaryti palankesnes sąlygas politikui ar jo atstovaujamai politinei jėgai rinkimų metu.
