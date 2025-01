„Eurovizijos“ atrankų startas – jau šį šeštadienį

„Turbūt nesuklysiu sakydamas, kad nacionalinės „Eurovizijos“ atrankų pradžia muzikos gerbėjams šiuo metu yra laukiamiausias įvykis. Jau šeštadienį pradėsime šią muzikos šventę ir išvysime pirmuosius pasirodymus, tarp kurių įvairaus žanro dainas atliks ir patirties nacionalinėje „Eurovizijoje“ jau turintys dalyviai, ir konkurso debiutantai“, – sakė LRT popmuzikos vyr. redaktorius Ramūnas Zilnys.

Pirmoje EUROVIZIJA.LT nacionalinėje atrankoje skambės šios dainos: LIT „You‘re Not Alone“, Mantas Ben „Svajonės po 12“, Rūta Budreckaitė „Tai kur namai“, Anyanya „Running out of time“, Aistay „Meilę sapnavau“, Ewa „Tell me lie“, Viktorija Faith „Scary Beautiful“, Justė Baradulinaitė „Tired“ ir „Euften“ „Goodbye Hell“.

2025 metų nacionalinėje atrankoje EUROVIZIJA.LT laukia penki pusfinaliai, kuriuose pasirodys po devynis atlikėjus ar grupes. Iš kiekvienos laidos dvi geriausiai komisijos ir žiūrovų įvertintos dainos pateks į finalą, kuris vasario 15 dieną vyks Kauno „Žalgirio“ arenoje.

Nacionalinės atrankos pusfinalių laimėtojus bendrai išrinks televizijos žiūrovai ir komisija – jos sudėtis kiekvienoje laidoje bus vis kitokia. Komisijos narių balsai paaiškės kiekvienos laidos pabaigoje, kad komisijos vertinimai neturėtų įtakos balsuojantiems žiūrovams.

Kaip ir ankstesniais metais, finalo metu balsuos komisija ir žiūrovai, o galutinį sprendimą, kas išvyks į Šveicariją, priims žiūrovai. Finale trys daugiausiai žiūrovų ir komisijos balų surinkę dalyviai pasirodys dar kartą, o tada už juos balsuoti galės tik publika. Visą atrankos balsavimo eigą prižiūrės audito įmonė. Visą atrankos balsavimo eigą prižiūri audito įmonė.

Iš žiūrovų balsavimo surinktų lėšų dalis, atitenkanti LRT, bus skirta nacionalinės atrankos nugalėtojo pasiruošimui atstovauti Lietuvai tarptautiniame „Eurovizijos“ dainų konkurse, kuris vyks 2025 m. gegužės mėn. Šveicarijoje. Šią teisę iškovojo šveicarų kilmės Nemo su nugalėjusiu kūriniu „The Code“, atliktu 2024 m. konkurse Švedijoje.

Pirmoji nacionalinės atrankos EUROVIZIJA.LT laida – jau sausio 11 d. 21 val. per LRT televiziją ir portale LRT.lt.