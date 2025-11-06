Garsi aktorė nepasikuklino – pademonstravo kūno grožybes

Trečiadienio vakarą Los Andžele įvyko kasmetinis „Variety Power of Women“ renginys, subūręs daugybę garsenybių pagerbti šių metų laureates – Kate Hudson, S. Sweeney, Wandą Sykes, Nicole Scherzinger ir Jamie Lee Curtis.
„Variety Power of Women“ renginį šiemet vainikavo penkių iškilių moterų apdovanojimai – už jų pasiekimus ir indėlį į žiniasklaidos bei pramogų industriją. 2025-ųjų ceremoniją vedė komikė Iliza Schlesinger, o iškilmingas vakaras vyko legendiniame „Beverly Hills Hotel“.
Raudonuoju kilimu žengė daugybė garsenybių, pasipuošusių įspūdingais dizainerių kūriniais, tačiau dėmesio centre atsidūrė S. Sweeney – savo pasirinkimu ji tiesiog traukė žvilgsnius.
Dukart „Emmy“ apdovanojimui nominuota S. Sweeney pasirinko sidabru žėrinčią suknelę, dekoruotą kristalais. Suknelė su apvalia iškirpte ir lengvai krintančiomis trumpomis rankovėmis subtiliai pabrėžė aktorės figūrą, o ties liemeniu susuktas audinys suteikė siluetui išraiškingumo. Tiesa, suknelė buvo beveik visiškai permatoma.
Kaip buvo galima tikėtis, moteris susilaukė audringų reakcijų – vieni dalijo komplimentus už drąsą, kiti neslėpė nuostabos dėl tokio vulgaraus pasirinkimo.
