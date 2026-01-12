Garsus sportininkas vedė ketvirtą kartą: pasidalijo išskirtiniais vestuvių kadrais

Žinia apie vestuves viešojoje erdvėje pasirodė šeštadienį – D. Kasparaitis paviešino romantišką nuotrauką su žmona ir trumpą, bet iškalbingą įrašą: „Ponas ir ponia Kasparaičiai.“
Taip sportininkas pirmą kartą oficialiai pristatė naują šeimos statusą.
Vestuvinė fotosesija – ant ledo
Išskirtinė buvo ne tik pati šventė, bet ir vestuvinė fotosesija. Jaunavedžiai nusprendė ją surengti vietoje, kuri Dariui itin artima – ledo arenoje. Ant pačiūžų stovėjusi pora atrodė tarsi iš mados žurnalo puslapių: elegantiška, stilinga ir spinduliuojanti džiaugsmą.
Tiek pats sportininkas, tiek vestuvių fotografė sutiko šiais kadrais pasidalyti ir su mūsų portalo skaitytojais.
Jaunavedžiai pasirinko elegantišką, tačiau netikėtą sprendimą, puikiai atspindintį jų asmenybes ir aplinką. Nuotaka pasirodė vilkėdama išskirtinio dizaino baltą suknelę, kuri pabrėžė figūrą ir išsiskyrė gausiais tekstūriniais akcentais – erdvinėmis detalėmis, suteikiančiomis įvaizdžiui prabangos bei modernumo. Ilgas, lengvai krintantis šleifas ir subtilus nuometas sukūrė dramatišką, bet kartu labai rafinuotą visumą.
Jaunikis rinkosi santūrią, klasikinę eleganciją – tamsų kostiumą, derintą su baltais marškiniais ir minimalistiniais akcentais.
Bendras poros įvaizdis ledo arenoje atrodė netikėtas, drąsus ir itin fotogeniškas – klasikinė vestuvinė estetika čia subtiliai susiliejo su sportine aplinka.
Ketvirtas kartas
Tai – ketvirtoji Dariaus Kasparaičio santuoka. Primename, kad praėjusių metų rudenį buvo pranešta apie sportininko skyrybas su švede Lisa Carrol, su kuria jis praleido net 17 metų. Pora gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Sausio 9 dieną Darius ir Daiva žengė svarbų žingsnį jų bendrame gyvenimo kelyje, o užfiksuotos vestuvių akimirkos atskleidžia daugiau nei žodžiai – jų akyse matyti šiluma, artumas ir nuoširdus džiaugsmas.
