Giedrė metus baigia su klausytojų ovacijomis ir M.A.M.A. nominacijomis

Į pastaruosius Giedrės mini turo koncertus, vykusius Kauno dramos teatre (du koncertai per vieną vakarą), Vilniaus LVSO koncertų salėje ir Klaipėdos muzikiniame teatre visi bilietai buvo išparduoti likus dar 2 mėnesiams iki susitikimo su klausytojais.
„Su muzikantais juokavome, kad matant tokią statistiką gali pasijausti, kad eini į „normalų“ darbą, kur yra užtikrinta alga ir socialinės garantijos, – juokėsi Giedrė. – Tokia jau yra muzikanto profesija – niekada nežinai, kiek tavo muzikos ir tavęs reikės. Dabar esu laukiama ir labai dėkinga už tai. Džiaugiuosi, kad turiu savo auditoriją, kuri su kiekvieno koncerto paskelbimu vis auga. Tačiau euforiją aš jaučiu tiesiog dainuodama, nepriklausomai nuo bilietų pardavimo statistikos.“
Pernai su pianistu Andrejumi Polevikovu jie surengė akustinius koncertus 15-oje Lietuvos miestų. Šiemet apsiribojo trimis didžiausiais, kartu prisijungė violončelininkas Justas Kulikauskas bei vokalistės Eglė Gadeikytė ir Justė Kraujalytė.
„Teatrų, simfoninio orkestro salės jau savaime įpareigojo būti pasitempus, atlikti programą klasiškai ir šventiškai. Scenoje kartu stebuklą kūrė ir Arvydo Buinausko šviesų scenografija. Krištolinių sietynų alėjoje buvau pasipuošusi dizainerės Kamilės Bukauskaitės kurtais rūbais. Ir tikrai jaučiau šventinę nuotaiką“, – kalbėjo Giedrė.
Magiškos atmosferos salėse kaskart sprogdavo ovacijos, vos ji atlikdavo savo hitus „Išdalinau”, „Šiaurės vėjas”, „Trečia para”, „Užgis iki vestuvių”, „Jei Dievui būtų gimusi dukra”.
„Yra ir dainų, po kurių salėje būna spengianti tyla – „Pražuvo pražuvo”, „Aš normaliai”. Kažkada kolegai Andrejui sakau, – gal žmonėms nepatinka? O jis man atsako: „Giedrute, tu prikali žmones savo dainų žodžiais prie kėdžių ir dar nori, kad jie emocingai šūkautų ir šypsotųsi“, – juokėsi Giedrė.
Sekmadienio vakarą, kai buvo skelbiami Lietuvos muzikos apdovanojimų M.A.M.A. nominantai, Giedrė pati pasijuto prikalta prie kėdės. Ji tikėjosi išgirsti savo vardą metų vaizdo klipo kategorijoje, nes nuoširdžiai didžiuojasi su režisiere Indre Juškute, dukra Saule ir kino bei teatro legenda Juozu Budraičiu sukurta ypatingai jautria vaizdo istorija. Tačiau iš pradžių, didelei savo pačios nuostabai, dainininkė buvo įtraukta ir į metų pop muzikos atlikėjo kategoriją.
„Visų pirma, labai ačiū, kad nominavo, nors visiškai nesitikėjau. Tai – atsitiktinumas, bet aš esu labai dėkinga kažkam ir vėlgi, ko gero, sau, kad tų atsitiktinumų vis atsitinka“, – kalbėjo Giedrė.
Vėliau atlikėjos vardas nuskambėjo ir metų vaizdo klipo nominacijoje, o jos daina „Jei Dievui būtų gimusi dukra“ gali atnešti sėkmę į LATGA metų autoriaus statulėlę pretenduojančiam kompozitoriui F. Venckui, kuris yra ne tik šio, bet ir daugelio kitų Giedrės hitų muzikos autorius.
Džiaugdamasi tokia gražia metų pabaiga, Giedrė dėkoja savo klausytojams.
„Artėjančių švenčių proga visiems linkiu kuo daugiau šviesos, išminties, gerų žmonių aplink ir – svarbiausia – taikos“, – sakė ji.
Kitąmet kovo 7 d. Giedrė surengs išskirtinį pasirodymą Palangos koncertų salėje, o kovo 21 d. klausytojams leis patirti ypatingą emocinį laiką – auksinę valandą – Vilniaus koncertų salėje „Compensa“.
