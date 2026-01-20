Giulija ir Monika: pas mus namuose sunkiausia vyrams

Giulija dar laidos pradžioje prisipažino, kad jaučiasi jaukiai, tačiau dukra tam nepritarė, pareiškusi, kad yra susiteikusi karingai.
„Nesu pasiruošusi pasiduoti, nebent jeigu ji bus labai gera“, – mamos adresu pasisakė dukra. Tuo metu Giulija sako, kad laimėjusi muzikinę dvikovą savo prizą atiduotų dukrai kaip paguodą.
Paklaustos, kur dažniausiai tarp jų kyla ginčų ir konfliktų – darbe ar gyvenime – abi moterys sutarė dėl vieno.
„Daugiau pykčių kyla namuose, tai puodelis padėtas ne vietoj, tai šuo neišvestas. Monika yra karalienė. O aš karalienės mama. Todėl neaišku, kaip kuri mūsų turi būti lepinama. Pas mus namuose sunkiausia vyrams“, – šypsosis Giulija.
„Solidarizuojuosi su vyrais ir norėčiau nusiųsti nuoširdų palaikymą šių dviejų moterų vyrams, nes jums yra nelengva“, – reziumavo „Muzikos detektyvų“ vedėjas Gintas.
Monika išreiškė viltį, kad muzikinėje dvikovoje tarp mamos ir dukros laimės draugystė. Gintui paprieštaravus, kad „Muzikos detektyvuose“ taip būti negali, Monika nukirto: „Tada aš!“
„Muzikos detektyvai“ – jau šį antradienio vakarą, 20 val., per LNK.
