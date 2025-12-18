Mūšis dėl blėstančios Kalėdų dvasios: jei negali sau leisti, tai ir loji, kad viskas yra komercija

„Žmonės pamiršta simbolių reikšmes, jie nebežino ką reiškia 12 Kūčių stalo patiekalų, kas yra adventas, ką reiškia pasninkauti“, – piktinsis etnokosmologas Jonas Vaiškūnas.
Tradicijų žinovas taip pat aiškins, kad jį stebina naujoviškos iš svetur atkeliavusios tradicijos, pavyzdžiui, sušiai ar tartarai ant Kūčių stalo: „Sušiai ant stalo nesuprantama, o pavyzdžiui Kūčių vakarienė restorane – šiukštu ne, nes tai šeimos šventė, šeima turi susiburti namuose, o ne restorane, svetimoje aplinkoje.“
Penkiolika metų Senelio Kalėdos personažą kuriantis aktorius Petras Lisauskas taip pat mano, kad Kalėdos tapo komercine švente.
„Vos man įėjus į darželio salę per kalėdinį rytmetį, iškart pasigirstą šūksniai: kur dovanos? Bet šventės ne apie tai. Dovana jau yra tai, kad tėveliai ateina pažiūrėti vaikų pasirodymų, kad visi susiburia“, – sako Senelis Kalėda ir priduria, kad viena dažniausiai vaikų pageidaujamų dovanų yra išmanūs mobilieji telefonai.
Tiesa, kartą Petras susidūrė su itin jautriu vaiko prašymu: „Jautriausias vaiko prašymas buvo, kad tėtis nemuštų mamos. Man gumulas gerklėjo strigo. Tėtis ir mama stovėjo šalia, mama apsiverkė.“
O štai nuomonės formuotoja ir verslininkė Vijolė Jočienė tikra Kalėdų entuziastė.
Ji sako, kad Kalėdos atrodo komercinės tiems, kurie negali sau leisti tos komercijos: „Jeigu negali sau leisti tai ir loji, kad viskas komercija ir kad nėra dvasios.”
Vijolė prisipažins negailinti pinigų savo namuose sukurti tikrą žiemos pasaką.
„Kasmet statome maksimaliai didelę eglę, darome jam elfų išdaigas, kuriame puošnius namus, – pasakos Kalėdų entuziastė Vijolė. – Namų patys nepuošiame, tam samdome įmonę. Atvažiuoja darbuotojai ir per vakarą išdekoruoja visą namą, papuošia eglę ir kiekvieną kambarį skirtingai. Kasmet dekoravimo kaina brangsta, šiemet vien tik eglė kainavo 499 eur, o viso namo puošyba apie 1000 eurų“.
Rašytojas Andrius Užkalnis Kūčias ir Kalėdas švenčia vienas su savo augintiniu, mat jam patinka tyla ir ramybė. Tačiau Andrius teigia, kad jam nė kiek netrukdo ankstyva, jau nuo Vėlinių prasidedanti kalėdinė puošyba.
Šį ketvirtadienio vakarą, 20 val. LNK laidoje „Už ar prieš?“ jis gins Kalėdų komerciją: „Juk kai gimė kūdikėlis Jėzus, trys pranašai jam atnešė ne kokius menkniekius, o labai brangias dovanas: aukso, smilkalų, kvapiųjų aliejų.“
Andrių Užkalnį piktina tie žmonės, kurie aiškina kaip lietuviai turi švęsti žiemos šventes.
„Kas kaip nori, tas taip švenčia. Man nė kiek netrukdo sušiai ant stalo. Bet atsiranda tų, kurie aiškina, jog Lietuviams netinka valgyti mandarinus, ananasus, bananus ir sušiai esą nedera ant Kūčių stalo. Kiekvienais metais likus mėnesiui iki Kalėdų televizijoje susirenka visokie etnologai ir burba, kaip neteisingai lietuviai švenčia Kūčias ir Kalėdas“ , – piktinsis rašytojas.
Tuo metu marketingo specialistas ir lektorius Giedrius Juozapavičius stebisi kalėdinėmis reklamomis, esą jose reklamuojamos ne vertybės, o perkrauti stalai, dirbtinai atrodančios šeimos ir kalnai dovanų.
„Jaunimas net nežino, ką švenčia. Dabar labai svarbu pasirodyti „Instagrame“, ką gavai dovanų, kaip papuošei namus, kokio dydžio tavo eglutė ar įkėlei vaizdelį kaip tavo vaiką sveikina Kalėdų senelis. Jaučiamas didelis spaudimas parodyti savo statusą, įvaizdį, bet dvasios nelieka“ , – šį ketvirtadienio vakarą 20 val. LNK laidoje „Už ar prieš?“ kalbės specialistas.
